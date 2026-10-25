Pokud by Hanáci jednoznačně poslední Zlín porazili, mohli se vyšvihnout na druhé místo tabulky. Místo toho ale předvedli bohorovný výkon a horkému kandidátovi na sestup odevzdali bod. „Pro mě je to čistá ztráta. Někteří by si měli sáhnout do svědomí a nebýt uražení,“ nebral si po utkání servítky útočník Sigmy Václav Sejk.
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Právě díky němu to se Sigmou po přestávce nevypadalo vůbec zle.
První půle se odehrála bez větší šance, skončila 0:0. A z té druhé se neodehrála ani minuta, když Sejk tělem skvěle odstavil stopera Mbatshiho a ranou na přední tyč otevřel skóre.
O pár chvil později mohl přidat pojistku Ghali, jenže ve vyložené šanci selhal a se Sigmou to začalo jít z kopce. Po chyběl středopolaře Solda, kterému se zápas vůbec nepovedl, fauloval stoper Sylla a viděl červenou kartu. „Marko Soldo určitě ví, že ta přihrávka nebyla přesná. Bylo to do špeku. Je to fotbal, chyby k němu patří. Kdyby nebyly chyby, tak nepadají góly. Bohužel jsme ji udělali my,“ shrnul trenér Sigmy Pavel Hapal.
„Energie nám nevydržela až do konce utkání. To je věc, která mi vnitřně hodně vadí. Zvlášť v deseti potřebujeme, aby na hřišti bylo deset bojovníků. V takovém případě musíme makat jeden za druhého a někdy jít až na hranici svých sil. Jinak se totiž otevřou prostory tak, jak se otevřely. Centry tam létaly a ve výsledku jsme mohli i prohrát,“ kritizoval Sejk, jenž vstřelil už svoji čtvrtou ligovou branku.
V 72. minutě vyrovnal hlavičkou střídající Michal Cupák. Ačkoliv si v souboji se stoperem Lurvinkem pomohl oběma rukama, sudí branku uznali. Pak už Olomouc přežívala.
Několik parádních zákroků vytáhl gólman Jan Koutný. Nejprve dvakrát vychytal v šanci Cupáka, pak zase zlikvidoval gólovou střelu Kanua. Právě díky němu se Sigma nestala prvním týmem aktuální sezony, který se Zlínem prohrál.
Autor vyrovnávacího gólu Cupák i přes závěrečný tlak nabádal k pokoře. „Buďme rádi za remízu. Jasně, když se podíváme na posledních třicet minut, můžeme říct, že jsme o dva body přišli. Ale musíme zůstat nohama na zemi a v naší situaci bod brát, i když to mohlo dopadnout lépe,“ měl jasno.
„Svoji roli jsme nezvládli. V předchozích zápasech jsme určitě podali lepší výkony. První poločas jsme trošku prospali. Nebyli jsme agresivní a přímočaří, hodně jsme kazili. Kdyby nás pak Koudy nepodržel, tak to mohlo dopadnout ještě hůř,“ měl jasno trenér Hapal. „S kvalitou našeho kádru bychom si měli vytvořit více příležitostí a více kontrolovat zápas. Měli bychom více dominovat,“ viděl zase útočník Sejk.
Přestup do Slavie? „Je to složité“
Sejk se svými výkony a góly v aktuální sezoně dostal i do reprezentace, v září si připsal první soutěžní start za seniorský národní tým. A tak se nabízí ptát se, jestli v zimě setrvá na Andrově stadionu. V kádru mistrovské Slavie totiž skončil útočník Tomáš Chorý a Pražané budou shánět náhradu. V případě Sejka by šlo o pořádně pikantní transfer, neboť se jedná o odchovance Sparty.
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Jenže svojí typologií, houževnatostí a bojovností by čtyřiadvacetiletý Sejk do týmu Slavie zapadl.
„Může přijít kdokoliv, teď jsem ale v Olomouci. Do konce podzimu nám zbývá sedm kol, chci dosáhnout co nejlepšího výsledku a odehrát podzim naplno. Už to začíná být náročné. Chci, aby mi vydrželo zdraví a abychom podávali lepší výkony a dosahovali lepších výsledků,“ řekl Sejk neurčitě se výhledem na přestupové období.
„On byl jeden z mála, u kterého můžu říct, že podal výborný výkon. Odehrál výborný zápas, jen škoda, že ho nedoplnili ostatní. Co bude teď? Je to složité. Teď se jeho jméno skloňuje, když ve Slavii končí Chorý. Ale na stole nic konkrétního není. Nechal bych ho soustředit se na další utkání,“ navázal Hapal.
V dalších zápasech bude muset celá Sigma podat mnohem lepší výkon. V příštím kole ji čeká ještě těžší práce. V sobotu totiž od 18.00 přivítá v derby Zbrojovku Brno, která se drží v top šestce soutěže. Následuje venkovní zápas v Hradci Králové, domácí střetnutí se Slavií a boj na půdě Mladé Boleslavi, asi největšího překvapení aktuální sezony.
A v těchto zápasech pro laxnost nebude prostor už vůbec.
Mimochodem, Sigma na hřišti Zlína uspěla naposledy před pěti lety. Teď se čekání natáhlo. „Vždy tu bylo složité prostředí,“ cítí Hapal