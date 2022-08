Tresty nás oslabují, jeden bod je málo, uznává zlínský kapitán Procházka

„Měli jsme těžký los, dva zápasy venku u silných soupeřů. Ale jeden bod ze tří utkání je málo,“ přiznává kapitán posledního týmu soutěže Václav Procházka, jeden ze tří zlínských hříšníků, který vyfasoval na začátku sezony disciplinární trest a v neděli se po jednozápasové pauze vrací v domácím duelu (od 16 hodin) s Jabloncem do sestavy FC Trinity.

Říkáte těžký los, ale Slavia ani Baník nebyly před zápasem s vámi v pohodě.

Nemyslím si, že je výhoda jet k někomu, kdo prohrál první kolo. Pokud by se začátek zápasu vyvíjel příznivě pro nás, mohl být na soupeře větší tlak. Ale to se bohužel nestalo. V prvním kole jsme doma odehráli slušný zápas s Boleslaví, remíza odpovídala. Oba venkovní duely se nám zkomplikovaly vyloučením a o to těžší byly. Sami jsme se připravili o možnost mít více bodů. Teď máme před sebou tři utkání, dvakrát budeme hrát doma a můžeme získat body zpátky.

Hostíte Jablonec a Pardubice, mezitím jedete do Teplic. Všechno to jsou týmy, které mají jeden až tři body. Vypadá to, že už velmi brzy vás čeká stěžejní část sezony?

Vůbec bych se nedíval, že má někdo jeden nebo tři body po třech kolech. Je to začátek sezony. Je důležité vstoupit do ní dobře, ale má to nějaký vývoj. Víme, že Jablonec odehrál naposledy velmi dobrý zápas se Slavií. Doma chceme vyhrávat, ale nepřijede soupeř, kterého jednoznačně porazíme.

Jenže to se Zlínu povedlo naposledy v roce 2008 a od té doby čeká na výhru ve vzájemném střetu 17 zápasů.

Když jsem přišel do Zlína, pár milníků – hlavně ve venkovních zápasech – se nám povedlo zbourat. Věřím, že i proti Jablonci se to podaří.

To ale musíte zlepšit disciplínu, že? Martin Cedidla dostal trest na pět kol, Jan Silný na tři, vy na jedno.

Začal jsem to já zbytečnou druhou žlutou kartou se Slavií. Okamžitě jsem věděl, že v deseti nemůžeme o dobrý výsledek usilovat, což se potvrdilo v posledních 20 minutách. Prohrát na Slavii 1:2 by nebyla ostuda, po půlce jsme zvedli výkon a možná jsme mohli po snížení vyrovnat. Ale jsou to jen kdyby, v závěru jsme inkasovali dva góly a výsledek byl dost krutý. Dostáváme tresty a bohužel hráči nám budou chybět.

V kombinaci s marodkou to je vražedné.

Přesně tak. Zranění se pomalu vrací. Už to vypadlo, že bychom mohli být kompletní, ale teď zase kvůli trestům budeme dál oslabení.

Máte se od čeho odpíchnout?

I v deseti jsme byli po přestávce na Baníku kompaktní a nepouštěli jsme ho do většího tlaku. I my jsme si vytvářeli šance. Viděl jsem, že víme, co máme hrát. Dobře jsme bránili.