Já a kapitán? Snad ne, že jsem nejstarší, říká zlínský obránce Procházka

„Vzniklo to spontánně. Říkal jsem si, jestli to není tím, že jsem nejstarší, ale tak to nebylo. Dva domácí zápasy jsem měl pásku a dvakrát jsme vyhráli. Už se přitom vědělo, že Pozny odchází do Polska, tak mě trenér v kabině navrhl a všichni zvedli ruku,“ líčí Procházka, jak k čestné funkci přišel.

Ale že jste nejstarší zlínský střelec ligového gólu (36 let a 6 měsíců), víte?

To je pro mě novinka. Na tréninku se pochlubím asistentovi Davidu Hubáčkovi. Čekal jsem, že to bude spíše on. (úsměv)

Zlín - Plzeň Sobota 15.00 online

Zpátky k sobotnímu utkání. Překvapuje vás, že Plzeň tak prohání pražská „S“?

Na začátku sezony nikdo nepočítal, že budou mít stejně bodů jako první Slavia. Věřím, že vydrží až do konce a získají titul. Přál bych jim to.

V čem je její největší síla?

Tým, který složili noví trenéři, si velmi rychle sedl. Na začátku uhráli výsledky, které jim pomohly. Formu udrželi i přes krátkou zimní přestávku.

Jak se Plzeň proměnila od dob vašeho působení?

Je to v podstatě úplně jiný tým. Z bývalých spoluhráčů hrají už jen Radim Řezník, ale ten je zraněný, Milan Kopic, Lukáš Hejda... Nerad bych na někoho zapomněl. Víc jich je možná v realizačním týmu. Asistenti Horváth s Bakošem, trenér brankářů Kozáčik. Proměnilo se trenérské složení. S Michalem Bílkem v reprezentaci i Pavlem Horváthem v Plzni jsem prožil pěkné časy. Oběma titul moc přeju. Dokážou mužstvo připravit i namotivovat, táhnou za jeden provaz.

Dost často vyhrávají o gól, kolikrát na poslední chvíli, i v podzimním vzájemném zápase. Neříkáte si, že toho štěstí měli dost a ve Zlíně by to nemuselo vyjít?

Musíme předvést maximální výkon. Bude to zápas podobný poslednímu na Spartě, akorát že Plzeň má lepší formu. Ale zase bude hrát venku, my doma a tam budeme mít větší sebevědomí než na Spartě, kde jsme měli lépe využít její nepohody. Jenže jsme neproměnili šance z prvního poločasu. Věřím, že si nějaké možnosti vytvoříme, musíme být pevnější vzadu.

Jak se brání plzeňské stožáry Beauguel a Chorý?

Plzeň je kombinační mužstvo, ale když jí vázne hra, dokáže ji zjednodušit a pomůžou si dlouhými míči na svoje věže. Nebo standardkami. V těch jsou hodně nepříjemní. Horvi na hřišti vždycky něco vymyslel a také jako trenér je umí připravit. Ve vápně mají čtyři pět hráčů, kteří jsou vysocí pomalu dva metry, a to se těžko brání. Nejlepší je se těmto situacím vyhnout, ale na to nemůžeme spoléhat. Když standardka nastane, musíme si s tím poradit.

Na jaře jste ve dvou ze čtyř utkání neinkasovali. To je proti podzimu posun, ne?

Nerad bych to zakřikl. Věděli jsme, že po dvou nulách nás čekají dva těžké zápasy. Spartu jsme v první půlce do šancí nepustili, jenže pak jsme rychle inkasovali a podruhé v závěru, kdy už jsme nebyli tak soustředění. Bránění celého týmu je ale určitě lepší. Na tom musíme stavět. Předchozí dva zápasy byly o trpělivosti. Vydrželi jsme až do konce a vyplatilo se. V závěru jsme měli několik šancí a mohli jsme vyhrát ještě vyšším rozdílem.

Zdá se, že s Vraštilem vám to ve stoperské dvojici sedlo, že?

Odehráli jsem spolu pár zápasů, tak snad nám to bude dál klapat. Ale není to jen o nás, o obraně, ale je to práce celého týmu. Také nás podržel v bráně Rakovan.

Na jaře máte vyrovnanou bilanci dvou vítězství a dvou porážek. Jak hodnotíte start?

Zvládli jsme dva domácí zápasy, na Spartě jsme chtěli uhrát lepší výsledek. Mrzí nás utkání na Bohemce. Byl to klasický první jarní zápas po delší pauze, navíc odložený kvůli karanténě. Výkon nebyl podle našich představ. Kdybychom měli o bod, dva více, byli bychom maximálně spokojení. Ale ani tak nejsme nespokojení.

Proti Plzni můžou konečně přijít fanoušci bez covidových omezení. Těšíte se?

Jsem moc rád. Za mého působení ve Zlíně byly pořád nějaké restrikce. Plný stadion jsem ještě nezažil. Už na derby jich mohlo přijít přes tři tisíce a udělali slušnou atmosféru, kterou jsme si o to více užili. Doufám, že na Plzeň jich dorazí ještě více. Letos tak atraktivní soupeř už do Zlíne nepřijede.

Zápasy se teď hrají ve stínu ruské okupace Ukrajiny. Je to téma ve zlínské kabině?

Před zápasem na Spartě jsme řešili, jak k tomu přistoupit. Na speciální dresy nebyl čas, tak jsme si vzali aspoň pásky v ukrajinských barvách. Pak jsme probírali, jak pomoc co nejlépe uchopit. Finančních sbírek je dostatek, každý může přispět sám. Hodně důležitá a potřebná je ale také materiální podpora pro rodiny uprchlíků. Lidé ale kolikrát nevědí, co potřebují a kde jsou sběrná místa. Takhle to zorganizoval klub v rámci zápasu s Plzní a lidé můžou přispět přímo na stadionu. My s rodinou pořád pendlujeme mezi Zlínem a Plzní, takže ještě musíme nakoupit.

Po sezoně vám ve Zlíně končí smlouva. Už jste přemýšlel, co dál? Prý s vámi klub počítá.

Také minulý rok jsem měl takové indicie, ale smlouvu jsme prodloužili až týden před koncem sezony. Jsem tady spokojený, umím si představit, že bych zůstal. Jednání ještě neproběhla. Končit určitě nechci. Nemám důvod. Zdraví drží, chuť mám pořád.