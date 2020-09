Procházka se Zlínu vyplatil. Zkušený stoper zvedl také ofenzivu

„Venca hraje rád směrem nahoru. Když máme v tréninku volná cvičení, chodí do křídelních prostorů a centruje na zakončení. Proti Brnu to ukázal,“ chválil trenér Bohumil Páník po vítězství 3:1.

Že má ofenzivu v krvi, zjistil z nedávného společného působení v Baníku Ostrava, odkud Procházka v létě zamířil do Zlína jako volný hráč.

„Dříve jsem hrával více vepředu na postu defenzivního záložníka, takže jsem se dostával častěji do zakončení i finálních přihrávek. Teď to bylo snadnější, protože Zbrojovka hrála v deseti,“ připomněl Procházka, že Zlín měl po vyloučení hostujícího kapitána Štěpanovského celý druhý poločas k dispozici početní výhodu jednoho muže.

Volný prostor na levé straně využíval Procházka k výletům až k rohovému praporku soupeře.

„Povedlo se mi dostat párkrát za obranu a dát přihrávky nebo centry do vápna. Přečíslení fungovalo, vytvářeli jsme si šance,“ těšilo Procházku, jeho ideální pas po zemi na zadní tyč zavěsil gambijský útočník do prázdné brány.

Procházka si mohl připsat vzápětí i druhou gólovou asistenci, jenže Poznar po jeho přiťuknutí míč za záda ležícího brankáře nedostal. Zlínským fotbalistům to ale nevadilo. „Mohli jsme dát více gólů, ale buďme rádi za výsledek 3:1. Jen ho nemůžeme moc přeceňovat, protože to bylo proti deseti,“ zopakoval Procházka.

S týmem se pořád ještě sžívá, ale má z něho příznivý dojem.

„Je vidět, že kolektiv je zdravý, a kdokoliv nastoupí, pomůže,“ cení si Procházka.

Sám začal sezonu na lavičce, po úvodní domácí prohře v krajském derby zaujal v tříčlenné obraně post levého stopera a Zlín obě utkání vyhrál 3:1.

„Hráli jsme takhle třetí zápas. Není to moc, ale většinou nám to fungovalo. Samozřejmě nějaká okénka se vždycky objeví a musíme si to mezi sebou říct. Trenér na to reaguje a upozorňuje na chyby. Vždycky je na čem pracovat a co zlepšovat. Ještě jsme neudrželi čisté konto,“ připomněl Procházka.

Se vstupem do sezony však můžou být na Letné na rozdíl od předchozí sezony spokojení. Šest bodů znamená šesté místo.

„Po úvodní porážce od Slovácka nás všichni ujišťovali, že se nic neděje, že je spousta zápasů před námi, ať nevěšíme hlavy,“ líčí Procházka. Příjemným bonusem je produktivita. Loni se dostal Zlín na metu sedmi branek až po sedmi kolech.

„Všichni ofenzivní hráči jsou tady hodně šikovní,“ všiml si Procházka, který oceňuje pracovitost cizinců. „Mají to v hlavách srovnané. Makají na tréninku, snaží se mluvit česky a zapojovat do kolektivu.“