Jsem zklamaný, už jsme potřebovali vyhrát, litoval ostravský Procházka

„Jsem zklamaný, domácí zápas jsme potřebovali vyhrát a je jedno, kdo sem přijede,“ řekl stoper Václav Procházka. „Hlavně jsme po těch třech zápasech bez bodu věřili, že zvítězíme. Bohužel znovu jsme ztratili.“

Přitom jste výborně začali a rychle vedli. Co se stalo, že jste o náskok těsně před přestávkou přišli?

Dá se říct, že ten jejich gól padl z ničeho. Nakopnutý balon ze strany, přetažený centr... Komličenko je vysoký, sklepnul to, ale nemůže se stát, že před brankářem zůstane jeden hráč sám. Jsou tam dva ve vápně a jeden volný. To byla chyba a nakonec i rozhodující, protože si odvezli hosté bod.

Mohlo to být tím, že Mešanovič deset minut před tím, než vyrovnal, přišel na hřiště, a proto jste si ho nepohlídali?

S jeho příchodem hosté změnili rozestavení, šli na dva útočníky. Ale my jsme tam pořád byli tři stopeři, a dá se říct, že nám to fungovalo. Posouvali jsme se tam. Boleslav měla jednu vyloženou šanci, když šla do brejku a Lašty nás podržel.

Nesoustředili jste se až moc na Komličenka?

Ani vám přesně neřeknu, jak to bylo, ale dva jejich hráči hráči ve vápně a my jsme si s tím měli poradit lépe. Takové góly nás mrzí.

Jak vám vyhovovala hra se třemi stopery?

Hráli jsme to tak poprvé, ale poradili jsme si s tím dobře. Je to trošku jiné, ale uvidíme, co bude dál. Jestli trenér přejde zpátky na hru se čtyřmi obránci, nebo budeme hrát takhle. To nikdo neví. Jen škoda, že nemáme tři body. Druhý poločas jsme nějaké vyložené šance neměli, dva tři náznaky, které jsme mohli vyřešit lépe a utkání zlomit v náš prospěch.

Je problém ve hře dopředu, že se vám nedaří soupeře něčím překvapit?

Možná tomu fakt chybělo jen nějaké finální řešení. Ale jinak jsme se po lajnách dostávali k centrům. V závěru i středem, akorát nám chyběla poslední přihrávka.

Před sedmým místem máte pětibodový náskok. Neznepokojuje vás, jak se týmy pod vámi přibližují?

Po třech prohrách jsme věděli, že se rozdíl bude zmenšovat. Ale náš cíl je jasný - zůstat v šestce. Před sebou máme ještě pět zápasů a všechny budou těžké.