Konec kariéry? Jsem zdravý, chci hrát ještě dlouho, hlásí Pilař

Po dlouhých letech mimo Hradec se do klubu, kde fotbalově vyrostl, předloni vrátil. Ze začínajícího prvoligového fotbalisty se mezitím stal jedním z nejzkušenějších.

Až si bude v létě připomínat patnácté výročí slavné branky, s největší pravděpodobností bude mít v kapse novou smlouvu. Ta stávající mu totiž po sezoně končí a v pátek šestatřicetiletý matador jedná o nové.

Nijak netají, že chce v Hradci pokračovat. „V nové smlouvě ještě řešíme nějaké detaily, ale jsem rád, že můžu být tady. Jsem zdravý a chci ještě dlouho hrát. Mým cílem je být pro Hradec i nadále platný,“ říká fotbalista s bohatým fotbalovým životopisem, v němž nechybí ani slavná reprezentační kariéra.

Václav Pilař při své první štaci v Hradci Králové.

Ve zmíněném zápase proti vám v dresu Sparty hrál tehdy už zkušený Marek Matějovský a ten i po čtyřicítce hraje ligu stále. Láká vás ho napodobit případně překonat?

To ne, ale cítím se tak dobře, že věřím, že mám před sebou v lize více než jen rok nebo dva.

Co vaše role v týmu? Stále se od vás čekají góly nebo přihrávky na ně...

V týmu jsem od toho, abych čísla přinášel. Na podzim to moc nešlo, na jaře určitě chceme gólů dávat víc. Je samozřejmě důležité hrát pevně v obraně, ale produktivita se musí zvýšit.

Na konci podzimu vám v tomto směru začínala fungovat souhra s Adamem Vlkanovou. Jak ji, jakož i spolupráci s dalšími ofenzivními hráči, vidíte?

Vidím ji dobře. S Adamem i s ostatními útočníky na tom neustále pracujeme a v týmu je obrovský potenciál. Nicméně ve fotbale rozhodují maličkosti. Příprava je jedna věc, ale samotné zápasy přinášejí jiné situace. Například proti Pardubicím to může být úplně jinak, než co jsme si připravili. Proto bych se soustředil na to, abychom formu doladili právě na první jarní zápas.

Vyhovuje vám, že první zápas bude proti Pardubicím, nebo byste si ho raději nechal na jarní termín?

Beru to tak, jak to je, a jsem rád, že to bude zrovna proti Pardubicím. Nejraději bych byl, kdyby to bylo už zítra.

Ještě si chvíli musíte počkat, právě nyní se vydáváte na soustředění do Turecka. Co od něho očekáváte?

Budeme ve stejném hotelu jako loni, bylo tam všechno v pořádku. Doufám, že nám vyjde počasí, protože to je pro trénink na trávě klíčové. I když bude příprava kratší, určitě bude intenzivní a věřím, že nás na nadcházející zápasy dobře připraví. Hlavně si přeju, aby se nám vyhýbala zranění a abychom do sezony vstoupili v co nejlepším stavu.

V kabině jste určitě často probírali červené karty, kvůli kterým jste hned několik zápasů hráli hodně dlouho v oslabení. Jak vidíte jejich vliv na dotyčné zápasy a co s tím chcete dělat?

Je to pravda a jsem v tom také já, protože jsem brzkou červenou kartu dostal v Jablonci a prohráli jsme. Připravilo nás to o dost bodů, protože nás z devatenácti zápasů oslabení potkalo hned v šesti. Pokud chceme hrát výš, nesmíme si to dovolit.

Na konci minulého roku z klubu odešel Ladislav Krejčí, podobně jako vy zkušený borec s reprezentačními zkušenostmi. Co jste tomu říkal?

Že Láďa je perfektní kluk. Když jsme se v Hradci potkali, bylo to fotbalově poprvé, do té doby jsme k tomu neměli příležitost. A pokud ano, tak jako soupeři. Já jsem byl dlouho v Plzni, on ve Spartě, takže to ani nešlo. V Hradci jsme se ale hodně skamarádili, chodili jsme spolu na kafe. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat blíž.

Jak jste si užil dovolenou, která nebyla moc dlouhá?Vánoce prý byly i fotbalové?

Ano. S rodinou nejsme moc na hory, spíš máme rádi sluníčko. Proto jsme vyrazili na Real Madrid, pro děti to byl takový vánoční dárek, opravdu to chtějí a fotbal si užily. Po návratu jsme trávili svátky doma s přáteli a rodinou. Já jsem si odpočinul, jsem natěšený. Ale potřeboval jsem se trochu dát dohromady, aby všechno fungovalo, jak má.

Máte za sebou první týden přípravy, jak ho hodnotíte?

Příprava je samozřejmě důležitá, ale upřímně mám radši ty týdny, kdy se hraje. První týden jsme strávili na umělce, což bylo nezbytné, ale teď už vyrážíme do Turecka na soustředění, kde budeme trénovat na trávě. To je něco, na co se opravdu těším. Hned po návratu začínáme zápasy, takže bych řekl, že jde o jednu z nejkratších zimních příprav, co jsem zažil.

Po podzimu jste v silném, hodně vyrovnaném středu tabulky. Kde byste Hradec chtěl vidět po skončení jara?

Když se podívám na naši soupisku a porovnám ji se soupeřovými, je to opravdu našlapané. Pochopitelně i v tabulce. Umístění nevím, ale i při kvalitě soupeřů si myslím, že ji máme také a že jsme schopni hrát v každém zápase na vítězství.