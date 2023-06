Pilař: Zůstat v Plzni šlo, ale dal jsem Hradci slib. Mám od sebe velká očekávání

Povedená byla dokonce tak, že Pilařovi vynesla angažmá v mistrovské Plzni. Zahájil tak svoji dvanáctiletou pouť fotbalovým světem, kterou návratem do Hradce pomyslně ve svých čtyřiatřiceti letech uzavírá.

A to jako vysněná posila trenéra a také fanoušků, kteří jej už nyní zařadili mezi největší postavy v historii klubu. Hradecký odchovanec, zocelený špičkovým fotbalem, ale také často brzděný zraněními, se tak opět může nachomýtnout ke slavným chvílím klubu.

Po již zmíněné legendární výhře nad pražskou Spartou je na řadě nový stadion.

Skoro se dá říci, že váš návrat vzhledem ke stadionu přišel v pravý čas.

Přesně tak. Je krásný a hrozně mě lákal. S Hradcem jsem se neustále bavil a chtěl jsem, aby to dávalo smysl.

Nehrozilo, že byste návrat ještě o nějaký čas odložil? Přece jen Plzeň je v Česku výborná adresa...

Když se tam pro novou sezonu měl vrátit trenér Koubek, možná jsem chvíli přemýšlel o tom, že bych zůstal.

Václav Pilař (vlevo) a Ondřej Šašinka na tréninku Hradce.

Přemlouval vás?

Volal mi a bavili jsme se o mém případném pokračování. Ale já už se rozhodl a ten slib byl pro mě důležitý.

Kdy vznikl?

Vyvinulo se to tak, že už v lednu jsem chtěl jít do Hradce. Požádal jsem Plzeň o to, jestli bych mohl jít třeba na hostování, protože mi tam moje role nevyhovovala. Hledal jsem cestu a od ledna jsem se začal s Hradcem bavit intenzivněji. V lednu jsme řešili hostování a pak už jsme si to slíbili právě na léto.

Přitom návrat do Plzně před právě skončenou sezonou byl považován za váš velký comback do míst, kde jste slavil velké úspěchy.

Na rovinu musím říct, že jsem přišel do Plzně s velkým očekáváním. Bohužel jsem tam šel za konstelace, která mi moc nenahrávala. Oni vyhráli titul s nějak složeným mančaftem a já nedostával tolik prostoru, kolik bych chtěl. Jsem za to naštvaný na sebe, na druhé straně je pravda, že trenér chtěl hrát trošku jiný fotbal.

Rozhodování bylo hodně těžké třeba i ve srovnání s tím, co jste v Plzni před lety prožil po příchodu právě z Hradce?

Bylo to hořké. Chtěl jsem za ten rok dokázat víc, ale pak už mi dávalo větší smysl se vrátit do Hradce. Moc se těším a chci být součástí dobré party.

Zvučné posily Hradce Králové. Ladislav Krejčí (vlevo) a Václav Pilař.

Jak jste snášel, že moc příležitostí nedostáváte?

Nesl jsem to a stále nesu nelibě. I když vím, že už mám věk, jsem stále ambiciózní a pořád chci být. Kdybych nebyl, tak to bude špatně. Šel jsem do Plzně s vědomím, že nalevo hraje Mosquera, který výrazně pomohl k titulu, a tahle situace pro mě byla těžká. Nejsem typem člověka, který by někam přišel a smířil se s tím, že bude dělat dvojku. Chtěl jsem se rvát o místo a nepřipouštěl jsem si, že bych se na hřiště nedostal. Z toho jsem nakonec byl zklamaný. Přitom první půlrok se mi splňovalo všechno, zahrál jsem si Ligu mistrů, jenže druhá část sezony byla už pouze liga a já věděl, že nás je v kabině třicet a pořád hrají ti stejní. Navíc se jaro týmu nepovedlo a já pouze trénoval.

Proč se Plzni nakonec sezona nepovedla podle představ?

Těžká otázka a spíš na trenéra a celý mančaft. Já jsem toho moc neodehrál, ale samozřejmě jsem byl součástí týmu. Viděl jsem to tak, že se nám nedařily některé věci, které vycházely na podzim. Dostávali jsme hodně nešťastné góly a bohužel jsme nechytili začátek jara. Promarnili jsme v něm dva tři zápasy doma, což se nám normálně nestávalo. Čelo tabulky nám najednou uteklo, svoji roli v tom začala hrát psychika a pak z toho všeho nebyly dobré výsledky.

Mluvilo se i o tom, že někdy nepřišla výplata…

O tom já nechci mluvit, výplata nechodila i někde jinde. Když jdete na hřiště, tak to stejně neřešíte. Hrajete za své jméno, klub a myšlenka na to, že nepřišla výplata, tam není.

Jste zpátky v Hradci, kde před sebou máte úplně novou výzvu. V klubu, který se konečně dočkal stadionu a který proto čeká fotbalový boom. Co tomu říkáte?

Jsem za tohle všechno hrozně rád. Na stadionu jsem samozřejmě už byl a je to fakt nádhera. Splňuje všechny ambice klubu, v Hradci konečně bude stadion, na který všichni tak dlouho čekali. Ve světě je takový boom normální, ale v Čechách je to někdy těžší, proto si toho musíme vážit.

Zároveň se od vás bude čekat, že budete jedním z tahounů mužstva. Jak moc bude těžké očekávání okolí naplnit?

Já hlavně mám velká očekávání sám od sebe, jsem na sebe přísný. Bral jsem tak i Plzeň, proto ten rok považuju za hodně neúspěšný. Teď jsem zpátky v Hradci, jak jsem slíbil, a vidím to tak, že sem rozhodně nejdu svoji kariéru jen nějak dohrát.

Co zranění, která váš často brzdila?

Cítím se dobře, moje koleno je lepší než dřív. Samozřejmě, že ve fotbale se může stát všechno, může být neúspěch nebo další zranění, to k tomu patří. Moje vize ale je, že jdu Hradci pomoct a chci ze sebe vymačkat to nejlepší.

Už je to blízko stejně jako přesun na nový stadion. Jak to vnímáte?

S malým jsem se tam občas chodil projít, abychom okoukli, jak to roste. Teď jsme tam byli už něco fotit. Opravdu je to nádherný stadion, na kterém si chce každý zahrát. Přeju to všem spoluhráčům a následně i talentům, kteří budou v budoucnu mít šanci. Všichni se mohou soustředit jen na fotbal.

Návratem do Hradce na nový stadion se naplňuje jeden z vašich fotbalových snů...

Souhlasím. Tenhle scénář jsem měl v hlavě, teď mi to dávalo největší smysl. Měl jsem za sebou neúspěšný půlrok, v němž jsem nehrál, a situaci jsem začal řešit právě s Hradcem. Všechno se skloubilo.

Jste zpátky doma, jak návrat bere rodina?

Bydlím nějakých 500 metrů od stadionu, kde teď trénujeme, kdybych si nenesl tolik věcí, šel bych pěšky. V Plzni jsem byl sám, v Jablonci také, teď budeme všichni spolu, tohle si užiju.

Podpora nejbližších vám pomůže?

Věřím, že jo. Mám tu rodiče, bráchu a spoustu kamarádů, protože jsem Hradečák.

Co Převýšov, odkud pocházíte, bude z něj jezdit autobus?

Autobusy jsem vypravoval do Plzně. Teď jsem už nakupoval některé permanentky a na jednotlivé zápasy jistě budu kupovat lístky.