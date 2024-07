Pilař je nažhavený, ač ne úplně fit: Načasování nebylo ideální

„Včera jsem byl na vyšetření a ještě budu mít jedno za dva tři dny. Doufám, že se zapojím do tréninku a všechno bude dobré,“ věří pětatřicetiletý fotbalista.

Cítíte to jako možný následek jen krátké letní pauzy, kterou si tým „způsobil“ i tím, že hrál o evropský pohár dlouho do léta?

To bych neřekl. Celou dobu letní přípravy jsem trénoval, ale přišlo to poslední týden. Teď sice nejsem úplně v pořádku, ale věřím, že to dobré bude. Bohužel načasování nebylo úplně ideální.

Jak hodnotíte letní přípravu, která byla poměrně krátká a pouze se třemi přípravnými zápasy?

Jako klasickou. Nejdříve jsme dva týdny doma nabírali fyzickou kondici, potom jsme vyjeli na soustředění do Písku, kde jsme měli velice kvalitní podmínky. Čtvrtý týden jsme zase byli v domácích podmínkách, kde máme dvě velice dobrá hřiště. Kluci celou přípravu odpracovali velice dobře, věřím, že jsme na sezonu připraveni dobře a že to prodáme.

A přípravné zápasy?

Myslím si, že jsme v nich ukázali stoupající formu, i když jsme v posledním utkání nedali Táborsku branku.

Vedení klubu přivedlo několik nových hráčů, co jim říkáte?

Že jsem rád, jakou máme i po těch změnách kabinu, jsou tam perfektní kluci. Příchodem nových stoupla konkurence, všichni si mákli a bojovali o sestavu, máme za sebou kvalitní přípravu, dobré tréninky, jsme nachystáni na dobrou sezonu. V sílu kádru věřím, ale je těžké před začátkem soudit, jak to bude vypadat, jak na tom bude konkurence.

Co soudíte o plánech, které v klubu panují po minulé sezoně?

V sezoně rozhodnou výsledky a maličkosti. Člověk může trénovat jakkoliv, ale teprve ty maličkosti na hřišti rozhodnou. Doufám, že už teď v neděli si s tím poradíme. Všichni jsme na sezonu natěšeni a tak by to mělo být. Jsme rádi, že už je prodáno asi 3500 permanentek, strašně moc cítíme podporu našich fanoušků.

Václav Pilař slaví gól, kterým poslal Hradec do vedení nad Teplicemi.

Budou čekat, že navážete na to, co jste předváděli na jaře. Počítáte s tím?

Těším se na to a nejlepší by opravdu bylo, kdybychom na závěr minulé sezony, který byl až na poslední zápas skvělý, navázali. Do posledního zápasu bylo o co hrát, laťka je teď hodně vysoko. Začínáme doma, víme, že bude plná aréna, a bylo by dobré to odstartovat dobře. Nebojíme se toho.

Přijedou Teplice, často nepříjemný soupeř, jak na něj?

Už jsme viděli jejich přípravné zápasy, měly je dobré. Víme, že jsme je čtyřikrát za sebou porazili, ale teď to bude těžké, i když hrajeme doma. Bude to podle mě bojovné utkání, musíme být lepší než náš soupeř.