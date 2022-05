Pilař se vrací do Plzně a chce do pohárů. Pořád mám velké ambice, říká

Je to pro Plzeň tak trochu nečekané jméno.

Otázkou je jeho zdraví, známé byly jeho dlouhodobé potíže s operovaným kolenem. A letos mu bude už čtyřiatřicet.

Klub však sází na jeho plzeňskou minulost i dávnou spolupráci s trenérem Michalem Bílkem. Když před deseti lety vedl národní mužstvo, Pilař byl pro něj jedním z klíčových hráčů.

„Vašek to u nás velmi dobře zná a i my víme, co od něj můžeme čekat. Pořád je velmi rychlým typem hráče, což dokázal například v podzimních duelech Konferenční ligy. Je nepříjemný pro jakoukoli obranu. Navíc v něm cítím obrovskou motivaci porvat se znovu o účast v pohárech,“ řekl plzeňský generální ředitel Adolf Šádek.

Pilař patří do zlaté plzeňské éry. Přišel v létě 2011 po prvním titulu a hned klubu pomohl k další historické události - k postupu do Ligy mistrů.

Výkonnostně vyletěl tak rychle, že si po roce vybojoval angažmá v bundeslize. Tam však začaly jeho zdravotní trable.

Po dvou letech se do Plzně vrátil, odehrál slušnou sezonu 2014/2015, oslavil titul, ale pak víc marodil, než hrál. Jaro 2018 strávil na hostování v Liberci, pak přestoupil do Olomouce a od léta 2020 byl v Jablonci.

Dal se zdravotně dohromady a byl platným hráčem. Loni na podzim měl takovou formu, že se o něm uvažovalo pro národní mužstvo.

„Když se mi Viktorka před týdnem ozvala, nebylo vůbec o čem přemýšlet. V Plzni se prostě cítím jako doma, miluju to tady,“ prohlásil Pilař.

„V Jablonci jsem byl moc spokojený, chovali se tam ke mně krásně hlavně po lidské stránce, ale jakmile se mi ozval pan Šádek, měl jsem jasno.“

Právě možnost vyzkoušet si znovu kvalifikaci o Ligu mistrů je pro Pilaře velkou motivací.

„Já jsem v tomhle vždycky blázen. Kdo mě zná, tak ví, že mám velké ambice a budu je mít do chvíle, než mi někdo řekne, ať si sednu na zadek,“ poznamenává. „A nejdůležitější pro mě je jít do klubu, který to má úplně stejně.“

„Tým má velkou sílu, což teď ukázal, a já jsem rád, že tady můžu být zase u toho. V minulosti jsem měl zdravotní problémy, ale snad jsem si za to všechno, čím jsem si prošel, angažmá v Plzni zasloužil.“