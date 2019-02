Báli jsme se hrát, teď musíme ukázat sílu, burcuje olomoucký Pilař

Jablonec v zimní pauze obměnil kádr, překvapila vás jejich hra?

Předvedli dobrý výkon, byli silní na balonu. Přestože jim hodně hráčů odešlo, můžou být spokojení stím, co tady předvedli. Vyhráli zaslouženě.

Čím vás soupeř předčil?

Drželi míč daleko lépe na zemi, a díky tomu se dostávali do útoku. Nebáli se hrát, uhrávali balony jak ve středu hřiště, tak i nahoře. My jsme se prvních třicet minut vůbec nechytali, neměli jsme odražené balony ve středu a málo jsme toho uhráli vepředu.

V prvním poločase jste působili ospale, ale ve druhém jste hru vyrovnali. Čím to bylo?

Už do začátku utkání jsme chtěli jít s něčím jiným, ale Jablonec nás svojí kvalitou zatlačil. Do druhého poločasu jsme si řekli, že musíme být daleko agresivnější, udržet balony a nebát se hrát.

Báli jste se?

Báli jsme se hrát. Nehráli jsme, co jsme chtěli.

Problémy jste měli zejména vútočné fázi.

Měli jsme tam toho málo. Přišlo mi, že jsme to honili pořád někde nahoře, byli jsme bojácní a neudrželi jsme vepředu balony. Když jsme v závěru vyrovnali, tak jsme to měli udržet.

To se vám nepodařilo…

Na rovinu, bod z toho zápasu by byl zlatý. Beny (Vít Beneš – pozn. red.) to krásně uklidil ještě proti bývalému klubu… I kvůli tomu jsme měli silou vůle remízu ubránit.

Je to poučení pro příští zápas?

Teď musíme ukázat sílu. Sice jsme prohráli, ale je třeba se soustředit na další zápas. Každý musíme začít u sebe, najít sami v sobě sílu a pracovat jako mančaft.

O víkendu nastoupíte na půdě Bohemians 1905, kde vám bude chybět vykartovaný Nešpor a Kalvach. To nezní ideálně…

Bude to těžké stejně jako každý zápas. Musíme přidat a zlepšit se ve všech aspektech.