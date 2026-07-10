Pilař skončil v Hradci Králové, ale ne v lize. Stěhuje se do Prahy a posílí Bohemians

Pilař před pár dny poměrně překvapivě skončil v Hradci Králové. Na východě Čech mu vypršela smlouva a nový kontrakt s ním klub neuzavřel. Hradec zkušenému záložníkovi nabídl roli mentora u třetiligového béčka s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. Pilař však chtěl ještě hrát nejvyšší soutěž a konec v Hradci nesl poměrně těžce.
Závěr minulé sezony vynechal kvůli svalovému zranění, naposledy nastoupil v březnu. V domácí lize má na kontě 259 startů a 37 branek. Nejlepší období zažil ve Viktorii Plzeň. Za reprezentační „áčko“ zasáhl do 22 zápasů, v nichž dal pět gólů.
Bohemians Pilařův příchod představili na letišti v Poznani, kam hráč za mužstvem přicestoval. „Tak jdem na to, Klokani,“ prohlásil křídelník v klubovém videu.