„Měli jsme do první šestky blízko, myslím si, že do finálové skupiny patříme,“ říká šestatřicetiletý fotbalista, jenž vedle snahy o co nejlepší umístění nyní s vedením řeší své další působení v klubu.

V létě mu totiž v Hradci skončí stávající smlouva.

Jak jste daleko? Budete pokračovat a dostanete třetí šanci dostat se s Hradcem do skupiny o titul?

Řešíme to, víc teď říkat nebudu.

Jaká byla z vašeho pohledu druhá sezona po návratu do Hradce? Předchozí sezona byla povedená. Odehrál jsem třicet zápasů, dal šest gólů a měl pět asistencí. I proto, že zdraví drželo perfektně. V této druhé jsem bohužel měl nějaké svalové potíže.

Několikrát jste se vracel po zranění, bylo to těžké?

Vím, že jsem dost silný na to, abych se s tím popral. Fotbal miluju natolik, že mě jen tak něco nezastaví, nějaký sval pro mě není důvod k obavám. Prošel jsem si i daleko horšími zraněními a vím, že se vždycky vrátím. Dnes se cítím skvěle, koleno drží, zdraví je v pořádku a já jsem připravený jít do další sezony.

Jak hodnotíte vyvrcholení té aktuální, v níž jste byli opravdu blízko finálové skupině?

Fotbal je někdy krutý, ale i krásný zároveň. Dva týmy o ni bojovaly, nakonec se smála Olomouc.

A co říkáte postupovým mečbolům?

Doma s Libercem jsme rozhodně nebyli horším týmem, netahali jsme za kratší konec, ale byl to pro nás nešťastný zápas. I v Teplicích jsme mohli uhrát lepší výsledek, jenže postup už nebyl v našich rukou. Do finálové šestky jsme hodně chtěli, doufám, že nás letošní zkušenost posune a že za rok tam budeme.

Hradecký Václav Pilař přihrává míč, dobíhá ho slávista Tomáš Holeš.

V těch dvou zápasech jste nevstřelili ani jeden gól. Dá se říct, že vás stejně jako několikrát v sezoně zradila produktivita?

Asi ano, produktivita je ve fotbale ta nejtěžší věc. Česká liga není žádná sranda, je to běhavé, hodně soubojové, je velmi náročná. Ale nejde jen o nás. S produktivitou se v lize potýká spousta týmů. U nás je to i tím, že sázíme na dobrou hru vzadu. Sice dobře bráníme, ale tím pádem se dopředu dostává méně našich hráčů. Jsme zodpovědnější, přináší nám to body, ale v koncovce je pořád prostor ke zlepšení. Ideální by bylo být v rozhodujících chvílích neomylní. Někdy chybí větší hladovost, jindy správné postavení nebo lepší individuální forma některého hráče. Snad se nám to v příštích sezonách bude dařit víc.

Čeká vás skupina o umístění, letos se v ní hraje „pouze“ o nasazení do domácího poháru, zatímco loni jste až do posledního zápasu hráli o postup do pohárové Evropy. Jaká je motivace?

Samozřejmě bychom byli raději, kdyby to bylo jako loni. Teď nás čekají dva zápasy s Karvinou, počítám s tím, že postoupíme. Máme na to kvalitu. Všichni víme, že si nemůžeme dovolit nic vypustit. Jsou to pořád ligové zápasy, hrajeme za Hradec, za své jméno, o postavení v tabulce i o prémie. Beru to úplně stejně vážně jako kterýkoliv jiný ligový zápas. Ale nebudu zapírat, že by bylo lepší být v šestce.

Karviná je na rozdíl od vás spokojená, protože se s ní spíše počítalo do skupiny o záchranu. Nepřekvapila vás svým postupem?

Také jsem ji tipoval spíš na spodní část tabulky. Hrála ale opravdu dobře, navíc útočný fotbal, ukázala se ve velmi dobrém světle,

Během vaší přípravy na závěr sezony navštívil Malšovickou arénu prezident Petr Pavel. Jaké to bylo setkání?

Velmi milé, přišel za námi do kabiny. Byl překvapený, jak ji máme hezkou. Prý i tím, že to tam nepáchne.

To jste předtím uklízeli?

To úplně ne, ale vedle hlavní kabiny máme ještě špinavou, kde si čistíme kopačky a odkládáme špinavé prádlo.