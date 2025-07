Před 13 lety v tomto městě v zápasech mistrovství Evropy udivoval fotbalový svět. Vstřelil dva góly, z nichž ten proti Řecku byl vítězný. Česko tehdy pod vedením kouče Michala Bílka došlo až do čtvrtfinále a Pilař byl jednou z opor českého národního týmu.

Jistě vzpomínáte na slavné chvíle ve městě, kde se vám před lety dařilo, zahrál jste si tam od té doby?

Právě že nikdy. I když v jednu chvíli to bylo docela blízko.

Proč to nevyšlo?

Někdy asi před pěti lety se o mě vedení Slasku zajímalo a řešilo se mé angažmá. Tehdy v tom měl prsty trenér Lavička, který tam působil. Ale nedopadlo to.

Znáte důvod?

Přesně ne, ale nejspíš kvůli mým zraněním, která mě dlouho provázela. Šla se mnou tehdy hodně, kluby se toho asi dost bály.

Na co si vzpomenete, až přijedete k zápasu se Slaskem?

Na krásné město, kde jsme tehdy strávili několik týdnů a navíc se nám tam dařilo. Postoupili jsme ze skupiny a pak si ve Varšavě zahráli čtvrtfinále proti Portugalsku.

Začali jste bídně, hned v prvním zápase jste s Ruskem prohráli 1:4 a neměli jste to jednoduché.

Souhlasím, ten zápas nám nevyšel a byl v režii Rusů. Brzy jsme prohrávali 0:2 a nehráli jsme podle představ.

Vy jste vstřelil gól na 1:2 a vzbudil naději na zvrat. Vzpomenete si na tu branku?

Jasně. Jarda Plašil mi nádherně přihrál, já to proměnil a naši hru to pak na chvíli oživilo. Dokonce tam byl i náznak toho, že jsme mohli vyrovnat, ale Rusové byli tehdy lepší. Nebylo to pro nás pak moc jednoduché, hodně se o tom zápase psalo. Nám se opravdu nepovedl.

Jenomže přišel zápas s Řeckem a jiný průběh. Za necelých šest minut jste vedli 2:0, druhý gól jste vstřelil dorážkou vy. Jaký byl tenhle zápas?

Úplně jiný. Fantastický úvod, euforie. Bohužel pak Řecko snížilo a do konce to bylo hodně dramatické, my jsme to ale v obraně uhráli. Někdy v samém závěru Michal Kadlec dokonce vykopával míč, který už letěl do naší branky. Pak přišel krásný zápas s Polskem, které jsme 1:0 porazili a postoupili. Nádherné vzpomínky, i když jsme pak s Portugalskem s Ronaldem, který vstřelil jediný gól zápasu, prohráli a jeli domů.

Z tehdejšího kádru vás už profesionální fotbal moc nehraje.

To je sice pravda, ale já pojedu na zápas s Vláďou Daridou, se kterým jsem tehdy v Polsku spal na pokoji. Nyní jsme se sešli v Hradci a je to už naše čtvrté společné angažmá. Poprvé jsme spolu hráli v Plzni, pak jsme spolu chvíli byli v německém Freiburgu, k tomu reprezentace a nyní Hradec.

Z tehdejšího kádru jako aktivní hráč věkem jasně kraluje Milan Petržela, který se po jaru ve Viktorii Žižkov dokonce zase vrátil do prvoligového Slovácka a chystá se na další sezonu.

Tak to je neskutečný úkaz, který možná ani není úplně doceněn. Ve svém věku je stále schopen hrát v útoku a stačí rychlostí. Moc takových hráčů není a nebylo.

Angažmá v Polsku vám před lety nevyšlo, sledujete ale polský fotbal?

Právě že moc ne, na to v našem mužstvu máme Tomáše Petráška, který tam dlouhá léta hrál. Já ujíždím na Španělsku a Anglii, ty sleduji opravdu hodně.

Ve Vratislavi budete hrát týden před vstupem do nového ligového ročníku, vlastně na závěr přípravy. Jaká z pohledu nejzkušenějšího hráče v kádru byla?

Výborná! Skvělé bylo hlavně soustředění v Rakousku, byla to změna proti minulým letům a myslím si, že Hradec zase posunula o kousek výš. Perfektní hřiště, výborné zázemí, k tomu výborná atmosféra velmi dobré party.

Vnímáte, že se Hradec v českém fotbalovém žebříčku posunuje stále výš?

Určitě. Je to vidět na konkurenci v kádru a jeho kvalitě, která v létě opět vzrostla. Sice tím na nás je vyvíjen i díky ambicím klubu tlak, ale tak to chceme a tak by to mělo být.

Zatím poslední posilou je nizozemský útočník van Buren, jenž za sebou má mimo jiné čtyři tituly se Slavií. Jak se sžil s týmem?

Hlavně byl překvapený ze soudržnosti týmu. I když je v něm vlastně jediný cizinec, bere to tak, že se tady aspoň naučí pořádně česky.

Liga začne za týden, co od nového ročníku čekáte?

Myslím si, že se dá čekat dost, protože bude kvalitní a její úroveň jde nahoru. Náš klub se netají ambicemi, což je dobře, ale zahrát si na konci sezony skupinu o titul šesti nejlepších bude chtít dalších deset týmů. Pro nás to znamená být připraveni lépe než oni, soustředit se i na maličkosti, které často rozhodují, a naučit se vyhrávat.