Zdraví drží jako dlouho ne. Budu hrát dlouho, věří Pilař

Mnohem více bývalého reprezentačního křídelníka těší, že zdraví drží jako dlouho ne. V sezoně odehrál třináct ze čtrnácti ligových zápasů s bilancí jednoho gólu a dvou asistencí. Další chce přidat v sobotu proti Mladé Boleslavi.



Zápas jste si užil, viďte?

Užil. Jsem rád, že celou sezonu jsem zdravý a že jsme postoupili v poháru. Každý zápas chci pomoct týmu. Utkání jsme museli zvládnout. Kdybychom vypadli, byl by to průšvih, a s tím se do zápasu nejde dobře. Úkol je za námi a teď se můžeme soustředit na Boleslav.

Víte, kdy jste dal naposledy dva góly v zápase?

Vybavuji si, že to byla taky Dukla. S Plzní jsme tam vyhráli.

Očima trenéra Musí mít natrénováno „Když je Venca zdravý a má hlavně potrénováno, umí předvést dobrý výkon. U něho je všechno o kondici. Jak začne marodit a vynechávat tréninky, je to problém. Musí potrénovat. Já jsem zastáncem toho, že když nemáš v týdnu pořádný trénink a nejsi stoprocentně připravený na zápas, potom výkon nemůžeš podat. U Venci to tak je. Můžu přiznat, že i v tomhle týdnu měl zase nějaké zdravotní potíže, ale nakonec dotrénoval a pak ten výkon vypadal, jak vypadal.“ Radoslav Látal, trenér Sigmy

Před osmi lety. Teď vám Dukla dala hodně prostoru.

První gól byla rozehraná standardní situace Pabla Gonzáleze. Byli jsme domluvení, nebo spíš proběhl oční kontakt, protože domluva s ním je horší. Hezky mi to dal. Byla to improvizace na hřišti, je chytrý fotbalista. Mohl jsem přihrát před bránu, ale naznačil jsem obránci a vystřelil. Zbaštil mi zasekávačku. V prvním momentu jsem to chtěl dávat šajtlí před bránu, ale pak jsem naznačil a vyšlo to. Už jsem měl potom odkrytou bránu. A druhý gól dával dobrý centr do kapsy Tomáš Zahradníček. Teď nevím, jestli tam někdo přede mnou minul míč, už to bylo lehčí.

I přes jasné vítězství to ale snadný zápas nebyl, že?

Nebyl, Dukla hrála kombinačně moc dobře, byla silná na balonu, nebála se hrát, to jsme poznali. Klobouk dolů, že se nebojí hrát mančaft z druhé ligy, když přijede na prvoligový tým. Nehrála špatně, ale potrestali jsme její chyby v rozehrávce, byli jsme na ně dobře připravení, napadali jsme je. Hlavně to bylo o tom, že jsme využili příležitosti.

Do Evropské ligy chybějí tři zápasy.

Proč na to nemyslet. Postoupili jsme mezi osm týmů, hraje se na jedno utkání a může se stát cokoli. Chtěli bychom dojít co nejdál. Víme, že cesta do Evropy z poháru je. Pokud to jde, tak proč o tu šanci nezabojovat až do konce.

V Sigmě hráváte víc z pravé strany, teď jste nastoupil z vaší oblíbenější levé. A díky tomu jste si mohl při gólové ráně typicky navést míč, jak to máte rád.

Jo, zleva mi to víc sedí. Ale zase zprava přijde ode mě asi víc centrů. Někdy jsme si to protočili se Šimonem Faltou a Tomášem Zahradníčkem. Určitě mi je levá strana bližší. Hrál jsem tam v kariéře víc zápasů, ale i pravá strana a podhrot mi nevadí.

Zdraví vám až na drobné šrámy teď drží rekordně dlouho. Změnil jste něco v regeneraci?

Nemůžu říct, že dělám všechno jinak. Já jsem sem přišel a to koleno bylo už v pořádku, vůbec si na něj teďka nestěžuju, ale bohužel jsem měl svalové problémy, které jsem v životě neměl. Když jsem přišel do Olomouce, měl jsem tam nějakou trhlinku a s tím jsem bojoval. Asi jsem začal dřív trénovat, možná jsem to podcenil. Teď se o sebe starám ještě daleko víc, hodně regeneruju, pracuju na tom.

Pro vaši psychiku to musí být povzbudivé. Hodně lidí už pochybovalo, jestli vaše tělo ještě vydrží profesionální fotbal.

Ano, chci jim ukázat, že budu hrát dlouho!

A s každým gólem je lépe.

Jasně, ale důležitý byl hlavně postup, to byl jediný úkol.

Teď je potřeba zabrat v lize, kde čekáte pět zápasů na vítězství.

Určitě, s Duklou jsme měli dobré momenty a především jsme byli produktivní. Teďka dobře zregenerujeme a musíme být v sobotu sebevědomí.