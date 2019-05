Pilařův boj. Olomoucký záložník opět věří: Už budu zdravý

Třicetiletý záložník přišel v létě do Olomouce s touhou zbavit se vizitky věčně zraněného hráče, ale příliš mu to nevyšlo. Téměř celé jaro promarodil, naskočil až na poslední půlhodinu odvety se Zlínem.

„Měl jsem svalové problémy a nevím proč. Štvalo mě to, protože jsem je nikdy v životě neměl,“ vysvětloval Pilař důvod své absence. Snad i proto, aby bylo jasné, že nejde o kolena, s nimiž zažil pět operací a jež ho v Plzni i v Německu zastavila v dobře rozjeté kariéře.

Nyní je mu třicet let a při letošním restartu v Olomouci zasáhl v lize do dvanácti zápasů. K tomu 64 minut v evropské kvalifikaci proti Kairatu Almaty. To rozhodně není žádná omračující cifra, pro Pilaře však přesto nejvíc za poslední čtyři roky.

Sám toužil přispět týmu výrazněji, možná by pak mohli sigmáci mířit výš než na konečné osmé místo. „Ale kdybychom tu stáli po půlce sezony s tím, že budeme hrát střední skupinu, tak bychom byli spokojení,“ připomíná Pilař.

Tehdy Sigma na začátku února prohrála s Jabloncem 1:2 a zůstala přikovaná na čtrnáctém místě. Pro Pilaře šlo nadlouho o poslední zápas, znovu se na hřišti objevil až po čtvrt roce v odvetě proti Zlínu. Naskočil po hodině hry a pomohl nastartovat tým k obratu. Třetímu gólu předcházela Pilařova střela, kterou Houska dorazil do odkryté brány.

Ani výhra 3:2 však nestačila, zůstal jen smutek z vyřazení, k postupu přes Zlín chyběl jeden gól. „Kdybychom hráli o deset patnáct minut déle, tak bychom ten gól dali. Bohužel, nepokazili jsme si to ke konci, nemůžeme nadávat na štěstí, protože jsme si přivezli výsledek 0:1 a prospali jsme první poločas,“ mínil rodák z Chlumce nad Cidlinou.

Střel a šancí měla Sigma dost, do jedné se deset minut před koncem dostával i Pilař, při závaru v šestnáctce se ale ocitl na zemi. „Padal jsem jen gravitací, to penalta nebyla,“ odmítl.

Víc než neúspěšný tlak v závěru si sigmáci vyčítali bídný úvod, kdy dvakrát inkasovali. „Poslední půlhodina byla z našeho zápasu to nejlepší. Nehraje se ale jen na třicet minut, první poločas jsme nezvládli, dostali jsme brzo gól, což naše plány překazilo. Každý mančaft, když dostane gól v první minutě a jde do zápasu s tím, že nesmí inkasovat, tak to jeho plány zhroutí. Pak jsme dostali druhý, poločas 1:2 byl strašidelný,“ přiznal záložník s 22 starty za reprezentaci.

Se Sigmou má Václav Pilař smlouvu i na příští sezonu a v ní bude chtít přesvědčit, že je schopen hrát častěji a pomoct týmu k lepšímu výsledku. Tedy samozřejmě pokud mu to tělo dovolí. „Pracuji na tom, aby už žádné svalové problémy nebyly. Doufám, že se dám tak do pořádku, že už budu na sto procent zdravý,“ nevzdává se, jako už tolikrát předtím.