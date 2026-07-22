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Chance Liga 2026/2027

Pilař: Konec v Hradci? Těžký. Hezké chování jako v Bohemians jsem dlouho nezažil

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  7:44
Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.

Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni. | foto: Petr EretMAFRA

Hlavičkový souboj mezi slávistickým Tomášem Holešem a hradeckým Václavem Pilařem
Václav Pilař z Hradce Králové neslaví gól proti svému bývalému klubu Plzni.
Slávista Tomáš Holeš hlavičkuje míč pryč od hradeckého Václava Pilaře.
Václav Pilař z Hradce si pomáhá zpracovat míč rukou.
27 fotografií
Neodpovídalo se mu lehce, když mluvil o svém nedobrovolném konci v mateřském Hradci Králové. Zkušený záložník Václav Pilař se k němu moc vracet nechtěl. Přesto se stručně vyjádřil. „Na Hradec naštvaný nejsem, spíš na trenéra,“ pronesla posila fotbalistů Bohemians na tiskové konferenci před startem nového ligového ročníku.

Po uplynulé sezoně mu vypršela v Hradci smlouva a novou s klubem neuzavřel. Východočeši svému odchovanci nabídli roli mentora u třetiligového béčka s postupným přechodem do trenérské role nebo pozice skauta. Pilař však chtěl ještě hrát nejvyšší soutěž.

Nucený konec v Hradci nesl opravdu těžce. Stejně tak jeho odchod zarmoutil i naštval mnoho fanoušků, kteří svému oblíbenému hráči na sociálních sítích vyjadřovali podporu.

„Bylo to těžké, nečekané. Nemám manažera, tak jsem to rychle začal řešit. Volal jsem trenéru Veselému a takové hezké chování jsem nezažil dlouho. Takže jsem rád, že jsem tady. Celý klub se ke mně chová hezky,“ narážel na vzniklou situaci Pilař.

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Před novináři se k ní vyjádřil poprvé. Přiznal, že neměl v úmyslu o odchodu mluvit. Při otázce na to, zda je na Hradec naštvaný, se pousmál. Stejně jako vedle sedící trenér Bohemians Jaroslav Veselý.

„Spíš na trenéra,“ soukal ze sebe Pilař. Na doplňující dotaz, proč je naštvaný na Davida Horejše, nechtěl odpovědět a tiskový mluvčí poprosil o směřování otázek na Bohemians.

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„Jsme oba Hradečáci, tím je řečeno hodně. Volali jsme si, když se ta situace stala. Vašek nemá agenta, takže to má těžké. Vlastně ho ani nepotřeboval, protože věřil Hradci, že bude pokračovat,“ popsal Pilařův příchod Veselý.

„Byl z toho v šoku a já taky. Nenapadlo mě, že by v Hradci nepokračoval. Myslel jsem si, že si ze mě dělá srandu, když jsme spolu poprvé mluvili. Bude se předhazovat věk a zdraví, ale Venca je v první řadě kvalitní hráč. Když bude zdravý a ve formě, tak takových hráčů tady moc nemáme.“

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Bývalý reprezentant si mohl v černo-bílém dresu zahrát kvalifikaci Evropské ligy, což pro něj bylo velkou motivací. Navíc na stadionu, kde před 16 lety jako talent debutoval v první lize a senzačně vystřelil výhru proti Spartě.

Pilař s Hradcem podepsal v červnu 2025 roční smlouvu, která vypršela 30. června 2026. Součástí kontraktu byla opce na automatické prodloužení pro nadcházející sezonu, její aktivace však byla navázána na odehrání určitého počtu minut v nejvyšší soutěži.

Rekonstrukce Ďolíčku stále v nedohlednu

„Jsme před zahájením rekonstrukce, ale nemáme, bohužel, platné stavební povolení. Některé prvky, které připadaly až na druhou etapu, se musely řešit hned. Máme nasmlouvané profese, montáže, ale pořád se to oddaluje. Stojí nás to energii, úsilí, ovšem také peníze. Musíme být ještě chvilku trpěliví,“ řekl předseda představenstva Dariusz Jakubowicz o rekonstrukci stadionu.

Sedmatřicetiletý křídelník žil v přesvědčení, že se mu smlouva prodlouží, avšak podmínky pro to těsně nesplnil. Klub mu také nabídl oficiální rozloučení s fanoušky na startu nového ligového ročníku, což hráč odmítl.

Sportovní ředitel Hradce Petr Pojezný v klubovém vyjádření uvedl, že s Pilařem situaci řešil už v průběhu jara.

„Rozhodujícími důvody, proč Vašek nedostal nabídku nové smlouvy, byly sportovní výkony, filozofie klubu a představa realizačního týmu o skladbě mužstva pro nadcházející období,“ dodal Pojezný.

A tak Pilař ve svých téměř 38 letech okusí již šesté ligové angažmá.

„Nesouhlasím s tím, že by v Hradci skončil z výkonnostních důvodů. Já bych teda určitě neukončoval hráče, který vám v lize udělá sedm kanadských bodů (4+3),“ podivoval se Veselý. Poznamenal, že s takovou bilancí by Pilař v minulé sezoně patřil v Bohemians mezi nejproduktivnější hráče.

„Kdybychom ho měli, jsme na úplně jiných příčkách. Není to fotbalista, který by hrál druhé housle. Když vidím dobrého hráče na trhu, tak konám a snažím se ho přivést. Kdybychom ho nevzali my, tak ve frontě stály tři kluby, které s chutí ano. Když Lionel Messi je schopný ve 39 letech hrát na nejvyšší úrovni, tak proč by Venca nemohl hrát českou ligu,“ dodal Veselý, který Pilařův příchod vnímá i jako přínos pro mladé hráče.

„V českém prostředí pořád hledáme negativa a chceme takovým hráčům nasazovat oslí hlavu. Je potřeba mít respekt k Vencově kariéře a tomu, že má pořád chuť hrát fotbal, že ho má rád. Dělá ho proto, že ho miluje, a přišel ho dělat sem, jak nejlépe umí. Takže buďme rádi, že tu takové hráče můžeme mít. Spadl nám z nebe,“ uzavřel trenér Bohemians.

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Pilař v uplynulém soutěžním ročníku odehrál za Hradec 27 zápasů, v nichž pětkrát skóroval a třikrát asistoval.

Ambice? Titul!

Trenér Veselý na otázku, jaká je nejvyšší možná meta pro Bohemians, kdyby se podařilo doplnit kádr, odpovídal s úsměvem: „Titul!“

„Když mi majitel řekl, že chce být šestý, tak jsem se šel hned opláchnout a málem se strachy počůral. Ale mám pro strach uděláno.“ Pak zvážněl: „Moje ambice je v tuhle chvíli vyhrát každý další zápas. V tuhle chvíli je daleko dohlédnout.“

„Nevím, jestli Vencu zápas s Hradcem úplně nezajímá. Tak to asi není, protože dnes vyprodal všechny lístky. Už nám nic nezbylo. Přijedou Pilařovi, celá tribuna. Doufám, že mi zbude něco pro rodinu, taky mám hodně lidí z Hradce, kteří chtějí přijet,“ rozesmál novináře kouč.

V přípravě s Bohemians zasáhl do červencových utkání s polskými týmy Wisla Plock (0:2) a Zaglebie Lubin (2:0).

„Moc se mi tu líbí. Cítím se tu skvěle, kabina je zdravá. Jsem rád, že mi Bohemka dala možnost hrát fotbal na nejvyšší úrovni,“ komentoval Pilař.

„Jsem tu krátce, ale všechno vnímám pozitivně. Něco ještě poznávám. Základ pro mě je, abych byl k dispozici trenérovi a pomohl týmu na hřišti.“

„Za trenérovu důvěru jsem opravdu rád, ale je to k ničemu, dokud to nesplním na hřišti. K tomu je potřeba i zdraví a prevence. Takže budu dělat všechno pro to, abych zdravý byl. Chci tady ten zájem splatit,“ dodával.

A „pikantní“ duel proti svému někdejšímu zaměstnavateli Pilaře čeká už ve druhém kole 2. července ve svém novém domově – v Ďolíčku.

Změny v kádru Bohemians

Odchody:
Václav Drchal (přestup do FK Pardubice)
Júsuf Hilál (konec smlouvy, Al-Salmiya SC)
Lukáš Hůlka (konec smlouvy, Slovan Liberec)
Robert Hrubý (konec smlouvy, Viktoria Žižkov)
Ondřej Kukučka (konec hostování z AC Sparta Praha)
Milan Ristovski (bez angažmá)

Příchody:
Ladislav Almási (přestup z FC Baník Ostrava)
Šimon Černý (návrat z hostování v FK Příbram)
David Heidenreich (volný hráč)
Dominik Javorček (připojení do přípravy z SK Slavia Praha)
Ladislav Krobot (přestup z FK Pardubice)
Václav Pilař (volný hráč)
Matěj Šurýn (připojení do přípravy z B-týmu)

Trenér Jaroslav Veselý:
„Není tajemstvím, že kádr potřebujeme doplnit. Rýsoval se nám zajímavý transfer, ale zabrzdilo se to. Dostáváme se pod určitý časový tlak. Potřebovali bychom stopera, středního záložníka a útočníka. Jako trenér spokojený nejsem a vyjadřuji to. Ale komunikujeme v rámci vedení a sportovního úseku otevřeně a všichni si to v klubu uvědomujeme. Určité nervozitě mezi fanoušky rozumím, ale děláme, co můžeme.“

Sportovní ředitel Miroslav Držmíšek:
„Věděli jsme, že léto bude bolestivé. Odešel nám Hůlka, který byl stěžejním hráčem několik let. Ristovski se rozhodl pro odchod do zahraničí. Neplánovaný byl také přestup Drchala do Pardubic. Černý se nám rozehrál v Příbrami. Věříme, že nyní bude už plnohodnotným hráčem. Kraj obrany jsme vyplnili Javorčekem, se Slavií jednáme o hostování. Nemůžeme být spokojení jen s tím, co máme. Kádr chceme ještě doplnit.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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1. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
0:2
Španělsko
Španělsko
1:0
Argentina
Anglie
1:2
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Francie
4:6
Anglie
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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