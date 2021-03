Trvalo to necelých třináct vteřin, než se trefilo číslo čtrnáct. Josef Masopust si od bezduchých Mexičanů vzal hned první nepřesnou přihrávku, devětkrát si ťuknul míč do běhu, načež vymyslel geniální uličku: Tu máš, dej gól. Václav Mašek udělal jen to, co uměl ze všeho nejlépe: bouchnul do míče levačkou a bylo. 1:0! Na čtyřicet dalších let nejrychlejší gól v historii fotbalového mistrovství světa.