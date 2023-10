Hradecký trenér Kotal: Po vyloučení jsme to měli odehrát lépe, efektivněji

„Po vyloučení jsme to měli odehrát lépe, efektivněji. I když jsme si to v poločase vysvětlovali, nedokázali jsme to ve druhém poločase realizovat,“ mrzelo kouče Hradce Václava Kotala.

Právě vyloučení sparťanského útočníka Olatunjiho především stojí za zklamáním z výsledku, který by za jiných okolností mohl být proti velkému favoritovi přijatelný.

Začátek zápasu formě Sparty odpovídal, Sparta se sice nikam moc nehnala, ale pak předvedl Karabec krásnou akci a po přiťuknutí od střídajícího Kuchty dal gól.

„Sice jsme proti Spartě nastoupili tak, jak jsme chtěli, ale vydrželo to jen chvíli a gól jsme dostali brzy. Pak ale přišel dárek v podobě vyloučení Olatunjiho,“ popisoval záložník hradeckého mužstva Václav Pilař, „zvýšilo to naše šance na bodový úspěch.“

Právě po faulu na Pilaře viděl Olatunji svoji první žlutou kartu, o chvíli později pak ve středu hřiště ve výskoku loktem srazil Ševčíka a druhá žlutá pro něj znamenala konec v zápasu. Po necelých 19 minutách. „Měli jsme začít rychle kombinovat, přehrávat rychle míče, protože v těch chvílích pak je jeden hráč navíc znát,“ popisoval Pilař.

K něčemu podobnému tým nabádal i kouč Kotal. „Přidali jsme útočníka, chtěli jsme vytvářet přečíslení, což se dá nejlépe realizovat v křídelních prostorách, a pak posílat centry na dvojici útočníků. Kolik jich ale ve druhém poločase přišlo?“ mrzelo kouče Kotala. Přesto se Hradec do zápasu výsledkově dostal, pomohl si rohovým kopem, po kterém míč za záda brankáře Sparty Vindahla dotlačil právě Pilař.

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí (vpravo) a Václav Pilař z Hradce Králové

„Snížení bylo povzbuzením, chytli se i diváci, věřili jsme, že s výsledkem můžeme něco udělat a bodovat,“ popisoval záložník, „přišel ale rozhodující brejk, který jsme neměli dopustit, pak už jsme to měli těžké.“ „Třetí gól byl vrcholem,“ štve kouče Kotala.

Hradec tak nevyužil více než 70 minut trvající oslabení favorita, který i v deseti dokázal v řadě pasáží zápasu držet míč a mít jej pod kontrolou. I přesto, že trenér Brian Priske musel brzy vystřídat zraněného Haraslína, záhy viděl červenou kartu Olatunji a tým navíc měl v nohách čtvrteční zápas Evropské ligy v Seville.

„I v oslabení jsme byli lepším týmem. Jsem velmi spokojený s výsledkem i předvedenou hrou. Máme široký kádr, i další hráči dnes ukázali, jak jsou pro tým důležití,“ komentoval vystoupení svého týmu kouč Priske.

A Hradec? „Naším největším problém je kombinace, důvěra ve vlastní síly a zažité stereotypy, ze kterých by se dalo těžit,“ mrzí kouče, jenž Hradec převzal před dvěma týdny a nyní se těší na následující reprezentační pauzu, „hráčům to neustále říkáme, ale tím je to nenaučíte, proto přestávku opravdu vítám, máme na čem pracovat.