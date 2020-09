Kotal: Jsem rád, že jsme otočili. Změnu rozestavení hráči špatně pochopili

7:59

Čtyři ligová kola, čtyři výhry. Fotbalová Sparta jede, drží se v čele tabulky, ale na vítězství 3:1 nad Zlínem se nadřela zatím nejvíc, což viděl i trenér Václav Kotal. „Před zápasem jsem hráčům říkal, aby nedopustili to, co se stalo s Karvinou, aby nepustili soupeře do vedení,“ líčil po utkání. „Udělali jsme chybu, nedostoupili jsme hráče, to se opakuje. Naštěstí jsme z dvou tří šancí soupeře dostali jen jeden gól.“