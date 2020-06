Kotal po osmé výhře v řadě: Celý poločas jsem se snažil tým srovnat

Proč ale na začátku pustila Baník do vedení a trvalo to, než se vzpamatovala? Kotal měl jasné vysvětlení.

„Špatně jsme zareagovali na rozestavení Ostravy, dostávali se nám stopeři do soubojů dva na dva s jejich útočníky,“ přiznal Kotal.

„Nakonec jsme dostali gól a celý poločas jsem se snažil kluky srovnat. Než se to povedlo, chvíli to trvalo, zkušení hráči by si s tím měli poradit. Ale o pauze jsme si všechno vysvětlili a Baník už nebyl tak nebezpečný.“

Dokonce jste změnil rozestavení a hrál na tři stopery. Proč?

Takhle jsme hráli už v přípravě, třeba proti Dukle a Jihlavě. Láďa Krejčí to hrál, v tom problém nebyl. Spíš v tom, že oni hráli na pět záložníků, my na to pozdě reagovali, takže jsem neustále řval na Hložka, aby se stáhl doprostřed, kde nám jeden hráč chyběl. Pak se i tohle zlepšilo.

Adam Hložek padesátý ligový start ozdobil dvěma góly. Cítíte, že se pořád zlepšuje?

Každý hráč, který dává góly, je hodně důležitý. Adam má klid v koncovce, neznervózní, řeší to s klidem. To je strašně důležité.

Díky němu jste otočili z 0:1 na 3:1, ale pak Baník snížil a závěr byl hodně vyhrocený.

To byl, ale jsem rád, že kluci vystupovali jako tým. Zastávali se jeden druhého, to je pro klima v týmu velmi důležité.

Nezklamal vás útočník Tetteh? Jako náhradník řešil několik situací nešťastně.

On se do těch situací dostává, ale realizace někdy vyžaduje větší klid. Ale to je fotbal, kdyby proměňoval každou šanci, tak už tady třeba není. Někdy je složité naskočit do utkání jako náhradník. Snažil se, neodchodil to. Dřív někdy vypadal, že ho fotbal nebaví, tentokrát bojoval a snažil se.

Jak je důležité, že jste si upevnili třetí místo? Budete mít před blížícím se finále poháru větší klid?

Uvidíme po středečních zápasech. Víme, že máme 56 bodů, ale nic nepodceňujeme, počkáme na výsledky a podle toho bude vypadat příprava na další utkání.

Co se vůbec dá stihnout v rychlém sledu zápasů?

Jen regenerační tréninky, jinak neuděláte skoro nic. Trošku projedete taktiku, standardky, ale je to hlavně aerobní režim, regenerace. My máme velkou výhodu, že vyhráváme, psychická regenerace je důležitá. Ale tentokrát už bylo znát, že toho kluci mají dost. Čekají nás ještě čtyři zápasy, uvidíme, jak se to bude vyvíjet.