Spokojený i kritický Kotal: Body nás hřejí, ale musíme reagovat lépe

„Hřeje nás, že jsme splnili cíl a dokázali pošesté vyhrát, ale proti Jablonci to bylo nejtěžší,“ netajil. „Přitom tomu nic nenasvědčovalo, v prvním poločase jsme plnili přesně to, co jsme si řekli.“

Proč to ve druhém najednou skřípalo?

Nedokázali jsme zareagovat na to, že Jablonec posiloval útočnou fázi dalšími útočníky. Špatně se nám vraceli středoví záložníci, nevykrývali jsme prostory před stopery.

Taky jste změnil rozestavení, z tříobráncového systému jste přešel na čtyři vzadu.

Bylo to tak jistější. Soupeř hrál na rychlé kraje Ladru a Pilaře, na hrotu běhal Schranz. V prvním poločase jsme to dobře vykrývali, za stavu 2:0 jsme to chtěli ještě lépe zajistit. Docházelo k situacím dva na dva, tři na tři, před stopery bylo hodně prostoru, soupeř měl najednou víc šancí. Jsme rádi, že využil jen jednu.

Poprvé jste také záložníka Krejčího mladšího využil jako stopera. Dobrý tah?

V prvním poločase jsme hráli, co jsme chtěli. Dobře jsme si připravovali zakládání útoků, měli jsme zápas pod kontrolou. Ve druhém se nám nedařilo reagovat na to, jak měnil herní styl soupeř, proto měla druhá půle z naší strany slabší úroveň.

Ale spolupráce útočníků Hložka a Juliše zase klapala. Jak se vám jejich výkony líbily?

Jsem rád, že nám zůstala efektivita směrem dopředu. Máme teď dva týdny do dalšího utkání, musíme zapracovat na organizaci hry. Vím, že to říkám pořád, ale čekají nás zápasy Evropské ligy, musíme být schopní lépe reagovat na změny rozestavení soupeře.

Juliš v rozhovoru pro klubovou televizi vzkázal, že dá ve skupině Evropské ligy víc gólů než Zlatan Ibrahimovic. Co vy na to?

Samozřejmě jsme rádi, že mu to střílí. Četl jsem ten jeho rozhovor, tak jsem mu říkal, že jsem na to zvědavý, až ti soupeři přijedou, jak to bude vypadat... Je dobře, že si věří, ale musí splnit to, co řekl.

Po delší době hrál v lize od začátku záložník Trávník. Jste s ním spokojený?

Dostal se do sestavy, protože výborně pracoval na tréninku a výborně hrál i v pohárovém zápase proti Blansku. Navíc jsme stáhli Krejčího na stopera, i proto se dostal do hry. Ale jak už jsem říkal: ve druhé půli středoví záložníci málo vyplňovali prostory před stopery. Proto přišel Souček, ale stejně Jablonec přidal dalšího útočníka, hráli na tři vysoké vpředu. Měli jsme s tím problémy.