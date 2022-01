Václav Kadlec končí v Mladé Boleslavi a zkusí to v Jablonci: Chci víc hrát

Fotbalista Václav Kadlec si v české lize zahraje za třetí klub. Po krátkém působení v Mladé Boleslavi někdejší sparťan přestupuje do Jablonce. Od nového angažmá si slibuje větší herní vytížení. Přitom je to dva roky, co ukončil kariéru, ale loni v létě se k vrcholovému fotbalu vrátil.