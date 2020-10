12:00

V osmnácti si nechal na ruku vytetovat anglický nápis No pain, no gain. Přeloženo: bez bolesti nic nezískáš. „Kdyby se teď moje koleno zázračně dalo dohromady a mohl bych pokračovat v kariéře, dalo by se říct, že to sedí,“ pokrčí rameny. „Hodně by mě to posílilo.“ Jenže zázrak se nekoná, takže Václav Kadlec, kdysi největší naděje českého fotbalu, v osmadvaceti začíná budovat kariéru fitness trenéra a místo Sparty a reprezentace kope za Červené Janovice ve druhé nejnižší soutěži.