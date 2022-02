Kadlec o jablonecké misi: Na Střelnici se mi nedařilo, snad se to obrátí

Někdejší největší talent českého fotbalu a nejmladší střelec gólu za český národní A-tým v historii sice po zdravotních peripetiích s kolenem ukončil před dvěma lety kariéru, ale vloni v létě se po uzdravení pokusil o restart v Mladé Boleslavi. Tam však na podzim v první lize naskočil pouze do dvou zápasů, a proto chce svůj návrat do velkého fotbalu ještě více oživit v barvách Jablonce.

O svém novém angažmá či případném možném brzkém startu proti „své“ Spartě, v jejímž dresu zažil největší slávu, mluvil Kadlec v rozhovoru pro web jabloneckého klubu.

Přestupy v ligových týmech zima 2022

O přesunu z Mladé Boleslavi do Jablonce. Ještě tak asi před třemi týdny by mě to vůbec nenapadlo, v Mladé Boleslavi jsem byl spokojený, ale když se naskytla možnost jít do Jablonce, tak jsem neváhal ani vteřinu.

O boji o záchranu. To si upřímně moc nepřipouštím. Tabulka samozřejmě nevypadá dobře, ale já pořád Jablonec beru jako mnohem kvalitnější tým na to, než na jaké pozici teď je. Podle mě jsou to tři čtyři zápasy, nějaká bodová šňůra a bude klid.

O trenéru Radovi. Mám ho jako trenéra rád, když mě vedl ve Spartě, tak jsem na něho nedal dopustit. Bylo mi líto, že nepokračoval dál a že pak po něm nastala ta éra, která nastala... A to, že je tady on, bylo jedním z důvodů, proč jsem neváhal do Jablonce jít.

O jabloneckém stadionu Střelnice. Na Střelnici se mi nedařilo, podle mě jsem tady nikdy nedal gól. Ani za jednadvacítku, to jsem dokonce nedal v baráži penaltu. Jednou jsem se tu navíc i zranil, takže nic moc a vzpomínky na Střelnici nemám dobré, snad se to teď obrátí a bude to jiné a lepší.

O začátku jara. Uvidíme, jaké má trenér záměry, a jestli mě bude chtít využít hned v prvním zápase tuto sobotu doma s Olomoucí. Já jsem už víceméně na nějakou část zápasu, i když asi ne od začátku, určitě ready. Pak je hned pohár s Boleslaví, ale ten nemůžu kvůli domluvě klubů hrát, což mě trošku mrzí, no a pak se jede do Karviné, kam se nikomu nechce, protože je to dálka.

O zápase proti Spartě. Po Karviné hostíme Spartu. Ježíšmarjá, na to se samozřejmě moc těším, o tom žádná. Pokud nastoupím, bude to pro mě hodně speciální zápas a náramně si ho užiju, i když na Letné by to bylo ještě speciálnější. Proto mě mrzelo, že jsem to nestihl za Boleslav, když hrála na podzim na Spartě.