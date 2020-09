Za gólem musíme jít i za cenu rozbité hlavy, tvrdí opavský útočník Juřena

„Doma musíme vyhrávat, bod je málo,“ potvrdil Juřena. „Na druhou stranu jsme nemuseli mít žádný, když v devadesáté minutě prošel k naší bráně jeden z budějovických hráčů.“

Slezský FC je jedním ze čtyř mužstev, která v minulých čtyřech kolech první ligy zatím nevyhrála.

„Bod z Příbrami bereme, ale celkové dva ze čtyř utkání jsou málo. Rozhodně jsme měli nějaké body urvat s Karvinou a porazit Budějovice. Proti nim jsme odehráli dobrý zápas, ale bohužel pořád nám něco schází...“

Co Opavským chybí, aby se střelecky prosadili? „Větší hlad po gólu. Jít za ním třeba i za cenu rozbité hlavy, cokoliv, urvat se a vstřelit ho,“ odpověděl útočník.

Opavští se neprosadili ani po centrech před branku. „V první půli jsem tam hlavičkoval, ale balon jsem už měl za zády, takže jsem se hlavně snažil trefit bránu, a poslal ho doprostřed do brankáře,“ uvedl Václav Juřena. „Některé centry byly nepřesné, ale také si špatně nabíháme, nebo jsme při zakončení zbrklí. To musíme zlepšit.“

Václav Juřena bojuje o místo na hrotu sestavy s Reném Dedičem. „Kdo bude hrát proti Budějovicím, jsme věděli od pondělí nebo úterý,“ řekl Juřena. „Pro Rendu je dobré, když jde na hřiště na třicet minut. Ve vápně je platný, tam je silný. Na takovou tu černou práci jsem spíše já.“

Trenér Radoslav Kováč stáhl Juřenu ze hřiště v 64. minutě. Nahradil ho právě Dedič. Nebylo by účinnější, aby v závěru byli na hřišti oba vysocí útočníci?

„Trenér chtěl, abychom to ještě rozběhali a dostávali se za obranu, což je pravděpodobnější u Božiho (ofenzivní záložník Bojan Dordić, který se vysunuje do útoku – pozn. red.) než u mě,“ řekl Juřena. „Kdybychom na hřišti zůstali s Rendou oba, bylo by to už jen o nakopávání a to jsme nechtěli.“

Opavské v neděli čeká utkání v Jablonci a 3. října doma s Teplicemi. Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirovou epidemií by opět mohlo na stadionech ubýt diváků. „To my neovlivníme, my musíme hrát, ale věřím, že diváci na tribunách zůstanou,“ prohlásil Václav Juřena. „Bez nich fotbal ztrácí veškeré kouzlo, vždyť hrajeme pro lidi, aby stadiony byly plné. Zavírání tribun a podobná opatření jsou blbost. Nejlepší by bylo nechat vše být.“