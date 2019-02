Po gólu jsme zaspali, přiznal po derby s Karvinou opavský útočník Jurečka

Jenže radost vám trvala jen 103 vteřin, než Karviná vyrovnala...

Bohužel po gólu jsme zaspali. Říká se, že prvních pět minut po tom, co vstřelíte branku, je nejhorších, že musíte být koncentrovaní, ale nám se to nepovedlo. Wágner to trefil fantasticky. Škoda.

Váš gól padl po rychlé kombinaci. Tak chcete hrát?

Hrajeme jednoduchý fotbal, musíme se tlačit co nejrychleji do koncovky a podle toho ta akce vypadala. Akorát škoda, že jsme si těch šancí nevytvořili víc.

Zjednodušili jste způsob hry po tom, co vám odešli Kuzmanovič a Kayamba?

Myslím, že ne. Snažíme se hrát víceméně stejně a pokoušíme se je nahradit.

Jak vám svědčí hra na pravé straně sestavy?

Hraju, takže dobře. (úsměv) V dorostu jsem to hrával, není to takový rozdíl od útoku. Systém znám, nedělá mi to problém. A funguje nám to s Matějem Hrabinou, který než se zranil, hrál na pravém kraji obrany. On na mě furt mluví, to je super. Snad nám to bude pokračovat.

Co pro vás bod z Karviné znamená?

Je cenný, ale bylo to pro nás těžké, protože jsme byli teprve potřetí na trávě. Možná to šlo vidět na našem pohybu. Až budeme víc trénovat na trávě, mělo by to být lepší.

Máte 24 bodů. Můžete být relativně v klidu?

Náskok máme, ale nesmíme usnout na vavřínech. Z venku je dobrý každý bod a doma si to musíme uhrávat.

Teď jedete do Jablonce, načež hostíte Plzeň.

Los je pro nás hodně těžký, ale nic s tím neuděláme. Musíme se s tím porvat.