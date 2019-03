Měli bychom už konečně vyhrát, uvědomuje si opavský útočník Juřena

Jisté je, že v jarní části ligy s Václavem Jurečkou a Jakubem Janetzkým bojuje o místo po Nemanjovi Kuzmanovičovi a Joelu Kayambovi, kteří v zimě z Opavy odešli.

„Kdo nastoupí, je na rozhodnutí trenéra,“ řekl Juřena, který je se čtyřmi góly po Tomáši Smolovi druhým nejlepším střelcem Slezského FC. „Všichni na tréninku makáme a hlavní je, aby to prospělo týmu.“

Juřena tvrdí, že konkurence v opavském mužstvu je pořád velká. „Neviděl bych to tak, že když odešli Kuzma a Joel, že by se kvalita mužstva zhoršila, i když to jsou výborní hráči,“ podotkl Václav Juřena.

Jenže stále čekáte na první jarní vítězství. Už šest kol. Proč?

Neodehráli jsme špatné zápasy, ale chybí nám kousek, vyhrát třeba jedna nula. Bohužel nás srážejí individuální chyby.

Na desáté místo ztrácíte čtyři body. Díváte se spíše nahoru, nebo dolů?

Máme před sebou posledních pět zápasů v základní části a v nich musíme urvat co nejvíce bodů. O tom to je. Až další část bude ta hraniční. Čím více teď nahrajeme, tím budeme v lepší pozici, i kdybychom hráli ve skupině o záchranu.

Dá se říct, že los máte příznivý, když hrajete doma s Duklou a Olomoucí a v Příbrami, což jsou týmy kolem vás?

Ty tři zápasy jsou pro nás nejdůležitější. V nich musíme dokázat, že ligu chceme v Opavě udržet.

Teď vás čeká Dukla. Sledujete, jak se zvedla, byť minule porazila Karvinou z vymyšlené penalty?

Pro ně jsou důležité tři body, což je psychicky zvedne. Ale my bychom se měli dívat hlavně sami na sebe, ne jak hraje Dukla, i když jsme si ji pochopitelně rozebírali. Nejdůležitější je náš herní projev, a ne to, jestli soupeř přijede bránit nebo jak bude hrát. My musíme udělat vše pro to, abychom konečně vyhráli. A to by se doma mělo.

S Duklou dorazí také trenér Roman Skuhravý, který na podzim z Opavy nečekaně odešel. Budete mít o to větší motivaci uspět?

Není to o panu Skuhravém. Oni jsou dole, je to Dukla, a jestli je trénuje pan Skuhravý, nemá na zápas extra velký vliv. My to utkání musíme zvládnout bez ohledu, zda tam je pan Skuhravý, nebo ne.