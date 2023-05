Odehrál životní zápas, ale už hledí dál. Chceme uspět na Spartě, řekl Jurečka

Slavia proti vršovickému rivalovi vyslala osm přímých střel na branku a vytěžila z toho vysoké vítězství 6:0. Jurečkovi patří čtyři branky a ještě jedna z těch dvou neproměněných střel.

A aby byly střelecké statistiky úplné, Jurečka ještě překonal brankáře Jedličku v 66. minutě, gól však pro ofsajd neplatil. „Mrzí mě, že jsem si ten ofsajd nepohlídal, mohlo být těch gólů ještě více,“ přiznal. „Ale chci zůstat skromný, čtyři góly mi musí stačit. Musím pokračovat v práci a potvrdit to teď na Letné.“

Osmadvacetiletý útočník otevřel skóre vyhraným soubojem s bránícím Kadlecem, když doklepl míč za už překonaného brankáře Jedličku. V dalších případech pak přesným zakončením třikrát přelstil protihráče v rukavicích.

„Občas se to tak sejde. Dáte první gól a chcete dát i další. Po druhé brance jsem si říkal, že když vystřelím z dálky, tak mi to tam spadne. Cítil jsem, že mám úspěšný den.“

Za Slavii vstřelil jeden hráč čtyři branky v lize naposledy ještě ve starém Edenu. V mistrovské sezoně na podzim 1995 přispěl Robert Vágner čtyřmi zásahy k rekordní výhře 9:1 nad Uherským Hradištěm. V domácím poháru se to podařilo i Stanislavu Teclovi, který předloni čtyřmi zásahy přispěl k vítězství 10:3 nad Karlovými Vary.

Sám Jurečka dosud v lize dosáhl na jediný hattrick. Za Slovácko dal tři branky v loňské nadstavbě proti Ostravě. „Hned po zápase mi to připomněl masér ze Slovácka. Psal mi, že to bylo skoro na den přesně před rokem,“ svěřil se střelec.

Opakovaně se stalo, že Jurečka odvedl řeč od aktuálního zápasu k dalšímu pokračování ligové nadstavby, ke kterému Slavia nastoupí příští týden na Spartě. Když hodnotil utkání, když měl komentovat svůj čtyřgólový zápis do historie, nebo třeba když vysvětloval, proč se při pozápasové děkovačce nenechal spoluhráči vyhecovat, aby šel mezi diváky předříkávat pokřik. „Odpověděl jsem jim, že ještě není konec, že musíme zůstat nohami na zemi a připravit se na Spartu.“

Rovněž Letenští vstoupili do nadstavby vítězně. S Olomoucí si poradili ještě dříve, než Slavia vyběhla ke svému utkání. „Sledovali jsme to v kabině. Trochu jsme měli v hlavách, že je musíme dotahovat, ale zvládli jsme to. Vítězství v poháru nás nakoplo, ale až derby ukáže další cestu k titulu.“