Můj nejdůležitější gól, těší opavského Jurečku po výhře

„Z těch mých gólů je nejdůležitější,“ připustil opavský útočník, který do nové sezony jde s titulem bakaláře z Vysoké školy báňské v Ostravě. „Chtěli jsme do zápasu dobře vstoupit a urvat nějaký bod. Že jsou tři, o to jsme radši. Ale nebylo to lehké utkání, zejména druhý poločas, kdy jsme byli pod velkým tlakem.“



Bylo znát, že České Budějovice jsou nováčkem ligy, zatímco vy už první sezonu mezi elitou máte za sebou?

Při vstupu do zápasu to mohla být naše mírnější výhoda, protože jsme znali, jaké to je hrát ligu, na kterou České Budějovice několik let čekaly a zvykaly si na její tempo. Postupem času se to srovnalo, takže nějaký velký rozdíl nebyl.

Trenér Ivan Kopecký i po výhře říkal, že opavský tým bude muset ještě přidat. Je to tak?

Určitě, protože, nevím, jestli jsme měli strach a báli se o výsledek, ale druhý poločas nebyl z naší strany optimální, nebyli jsme aktivní, zbytečně moc jsme se zatáhli.

Takže poučením pro vás je hrát příště mnohem aktivněji?

Dá se to tak říct. Nemůžeme spoléhat na jeden vstřelený gól, ale pracovat dál. Jinak se nám to vymstí.

Pořád se obemílá, že vám během půl roku odešli tři nejlepší střelci. Jste schopni je nahradit?

To ukáže čas. Odchod každého člena základní sestavy není jednoduchý, ale musíme si uvědomit i ekonomické možnosti daného klubu, jestli si může dovolit přivést posily. Ale nahradit tři hráče ze základu je složité.

Přesto v útoku kromě vás mohou hrát Juřena, Bernadina a Dedič. Útočnou sílu byste tudíž mohli mít?

Snad jo. Bude záležet, jak se chytnou noví kluci. Konkurence je potřebná a je dobře, když je náš kádr širší, než jsme měli.

Letos jste získal bakalářský titul na Vysoké škole báňské v Ostravě. Budete studovat i dál?

Budu pokračovat v navazujícím inženýrském studiu městského inženýrství na stavební fakultě.

Jak to zvládáte?

Skloubit vysokou školu s vrcholovým fotbalem je těžké, ale čas ke studiu, zejména když jde o dálkové, si najdu. Je to otázka disciplíny a trochu i houževnatosti, aby člověk zapnul.

Je pro vás studium i odreagováním od fotbalu?

Ano, díky tomu neřeším celý rok jenom fotbal. Je to zpestření.