Chance Liga 2025/2026

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Jiří Seidl
  17:50
Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého Rizesporu. Když se svým parťákem z útoku Abdallahem Gningem v 76. minutě střídal, diváci jim děkovali potleskem ve stoje.
Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.
Ondřej Kričfaluši z Baníku slaví svůj druhý gól v zápase se Zlínem.
Ostravský trenér Ondřej Smetana reaguje během zápasu se Zlínem.
Václav Jurečka z Baníku (vpravo) se raduje ze třetího gólu proti Zlínu,...
13 fotografií

„Dobře jsme do utkání vstoupili. Najeli jsme na ně tak, jak jsme si řekli, vše jsme splnili,“ těšilo Václava Jurečku. „Zlín je těžký soupeř, obral o body favority, pro nás to je důležité vítězství.“

Vzpomenete si na svůj první hattrick v kariéře?
(Chvíli přemýšlí) Ve Slovácku proti Baníku.

Je to tak, bylo to v dubnu 2022. Takže dnes jste to vůči Baníku odčinil?
Nevím, jestli to fanoušci Baníku ještě mají v hlavách... Hlavně jsem rád, že jsem pomohl týmu, že jsme vyhráli, protože se trošku přiblížíme celkům, které jsou před námi.

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Na třetí gól vám přihrával Abdallah Gning, který mohl i sám střílet. Takže vám hattrick přál?
To nevím. Nejenom Abdallah, ale všichni dneska makali a plnili, co jsme si řekli. Doufám, že nás ta výhra posune dál.

Jak vůbec funguje vaše souhra s Gningem?
Abdallah toho moc nenamluví, snažíme se hrát spíše instinktivně. Ale nepotřebujeme nějaká velká slova, zatím to funguje. Máme na čem stavět a pokud budeme hrát jako dneska, přijdou i další body.

Už první utkání, v němž jste spolu nastoupili na hřišti Slovácka, vypadalo velmi dobře, byť Baník ztratil vedení 2:0 a remizovali jste 2:2.
Na to jsem si vzpomněl dneska v poločase za stavu 3:0. Když jsme odcházeli z kabiny, říkal jsem klukům, že už jsme takový dobře rozehraný zápas hráli, ať si to pohlídáme. Paradoxně jsme do druhé půle nevstoupili optimálně, bylo to takové pomalé a znovu jsme začali hrát až po tom gólu, který jsme dostali. To musíme do příště zlepšit.

U míče je Václav Jurečka z Baníku, jeho spoluhráč Abdaliah Gning se potýká s Milošem Kopečným ze Zlína.

Povzbudil vás středeční pohárový postup přes Hradec Králové, byť byl až na penalty?
Pomohl nám hodně, protože po nějaké delší době jsme zažili vítězství, zvládli jsme těžké utkání. I kondičně náročné, po sto dvaceti minutách ještě kopat penalty není úplně jednoduché.

Ulehčila vám dnes koncovku i nedůsledná obrana Zlína, nebo jste soupeře k chybám donutili?
Přispěli jsme k tomu i naši hrou, ale byl jsem překvapený u mého druhého gólu na 3:0. To jsem se otáčel a hledal, kde jsou protihráči. Dá se říct, že měli jenom dva stopery, takže nám to trošku ulehčili.

Když jste v lednu přicházel do Baníku, říkal jste, že potřebujete oživit herní praxi. Jak na tom jste?
V Turecku jsem paradoxně trošku nabral svalovou hmotu, což mi teď hodně pomáhá. Cítím se líp, než když jsem přicházel do Turecka. Byl jsme i zraněný, což mi také pomohlo, abych nabral trošku svalů. Odehrál jsem prakticky všechno. Jsem rád, že trenéři do mně vkládají důvěru, za to jim děkuju.

V ligových soutěžích jste zatím nastřílel 74 gólů. Pomýšlíte na stovku znamenající vstup do Klubu ligových kanonýrů?
Ne, na to se teď vůbec nesoustředím. Cíl pro Ostravu je jasný, zvládnout jaro a uvidíme, co to přinese.

Jak těžké bude na výhru nad Zlínem navázat v dalším kole v Hradci Králové?
Hřiště v Hradci není úplně takové jako u nás, takže to zase bude válka. Před reprepauzou se ale budeme soustředit na to, abychom získali nějaké body, což v Hradci není jednoduché. Musí tam od nás být koncentrace, tvrdá práce a uvidíme, co to přinese.

Vstoupit do diskuse

25. kolo

26. kolo

Kompletní los

24. kolo

25. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 25 13 6 6 45:31 45
4. FK JablonecJablonec 25 13 6 6 32:25 45
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 25 11 6 8 26:23 39
6. FC Slovan LiberecLiberec 25 10 8 7 37:24 38
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 25 9 7 9 34:32 34
8. MFK KarvináKarviná 25 10 2 13 36:42 32
9. FC ZlínZlín 25 8 7 10 31:35 31
10. FK PardubicePardubice 25 7 8 10 31:42 29
11. FK TepliceTeplice 25 6 9 10 24:30 27
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 25 7 6 12 20:30 27
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 25 5 9 11 34:49 24
14. 1. FC SlováckoSlovácko 25 5 8 12 20:31 23
15. FC Baník OstravaOstrava 25 5 7 13 24:35 22
16. FK Dukla PrahaDukla 25 2 10 13 14:36 16
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

Karviná - Plzeň 3:0, další senzace v poháru. Domácí poprvé v historii okusí semifinále

Karvinští fotbalisté se spolu s realizačním týmem radují před svou střídačkou z...

Po Spartě a Slavii končí v Českém poháru k velkému překvapení také Viktoria Plzeň. Ve čtvrtfinále byla nad síly Západočechů Karviná, jež na domácím hřišti zvítězila 3:0, a to navzdory pěti předchozím...

Zlín - Plzeň 3:0, překvapivé zaváhání favorita, za domácí pálil dvakrát Cupák

Zlínští hráči se radují z gólu proti Plzni.

Ve čtvrtek po penaltách vypadli s Panathinaikosem v Evropské lize, chuť si plzeňští fotbalisté nespravili ani v domácí soutěži. V rámci 24. kola totiž překvapivě padli ve Zlíně 0:3. Za domácí se v...

Hradec - Plzeň 0:3, první výhra od poloviny února, tři body vystřelil Lawal

Tomáš Ladra v křečích na zemi po gólu na 3:0, zatímco spoluhráči z Plzně slaví.

Neprožívají ideální období, od poloviny února čekali na výhru. Ve 25. ligovém kole se plzeňští fotbalisté dočkali, v Hradci triumfovali 3:0. V závěru prvního poločasu skóroval Lawal, krátce po pauze...

8. března 2026  17:55

Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

Václav Jurečka z Baníku střídá po hattricku v utkání se Zlínem.

Dostal se do tři šancí a všechny proměnil. Útočník Václav Jurečka proti Zlínu potvrdil, že je střelec. Ukázal tak, proč o něj šéfové fotbalistů Baníku Ostrava v zimě stáli a přivedli ho z tureckého...

8. března 2026  17:50

Poplach! Kde jsou góly? Dukla se topí. Už přes jedenáct hodin neskórovala

Dukelský útočník Tomáš Pekhart hlavičkuje v souboji s Daliborem Večerkou z...

Ta místnost není velká ani okázalá, ale historie na vás uvnitř dýchne. Ve vitrínách křišťálové poháry. Na policích naleštěné trofeje. Na stěnách vlaječky slavných soupeřů. Závan starých časů, na...

8. března 2026  17:50

ONLINE: Slavia - Sparta, hosté s Vojtou i Surovčíkem. Domácím se vrací Provod

Sledujeme online
Sparťanský útočník Albion Rrahmani střílí gól brankáři Jakubu Markovičovi v...

Mezi oběma rivaly je sedmibodový rozdíl. Slávističtí fotbalisté hájí v 316. pražském derby proti druhé Spartě prvenství v tabulce i ligovou neporazitelnost. Tradičně nejsledovanější české utkání...

8. března 2026  17:40

Karviná - Pardubice 1:2, hosté rozhodli před pauzou a jsou v prostřední skupině

Aktualizujeme
Karvinský Abdallah Gning se snaží vymanit ze souboje s Robim Saarmou z Pardubic.

Na senzační postup do semifinále poháru karvinští fotbalisté nenavázali, ve 25. ligovém kole podlehli na domácím hřišti Pardubicím 1:2. Hosté se v tabulce vyhoupli do prostřední skupiny, o triumfu...

8. března 2026  17:30

Zvládnutý šlágr a další krok k postupu. Zbrojovka zlomila Táborsko v závěru

Stoper Zbrojovky Brno s číslem 3 Brazilec Kaká.

Fotbalisté Zbrojovky Brno ve šlágru 18. kola druhé ligy v souboji dvou nejlepších celků soutěže zvítězili na stadionu Táborska gólem v závěru 1:0. Moravané udělali další výrazný krok k postupu, před...

8. března 2026  17:19

Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly

Hráči Baníku slaví gól Ondřeje Kričfalušiho v zápase se Zlínem.

Dominantní výkon předvedli fotbalisté ostravského Baníku ve 25. ligovém kole, Zlín deklasovali 6:2. Hattrickem se na vysokém vítězství podílel Jurečka, dvě trefy zaznamenal Kričfaluši, skóroval také...

8. března 2026  15:24

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Slávistický útočník Tomáš Chorý po faulu pomáhá ze země Filipu Panákovi ze...

Prahu znovu rozdělí fotbal. Sparta a Slavia se utkají v dalším derby pražských S, zápase, který tradičně přináší obrovské emoce, vyprodané tribuny i nezapomenutelné sportovní okamžiky. Jaká je...

8. března 2026  14:54

Pískot, nadávky. Naštvaný Frťala: Náš herní projev je hrozný, jde to za mnou

Kouč Teplic Zdenko Frťala při utkání s Duklou.

Výhled na Krušné hory je teď asi to nejhezčí, co fotbal v Teplicích nabízí. Po upachtěné bezgólové remíze s poslední Duklou skláři čelili zlobě fanoušků a trenér Zdenko Frťala vybuchl. Vinu za...

8. března 2026  12:34

Roh jako Arsenal a výhra v Jablonci po 20 letech. Janotka: Měníme historii Sigmy

Fotbalová Sigma dokázala to, co jí před sezonou věřil málokdo. Minulý týden...

Jablonecký stadion Střelnice byl pro Olomouc přes dvě dekády zakletý. Fotbalisté Sigmy tam vyhráli naposledy 14. srpna 2005, v sobotním duelu tuto černou ligovou sérii konečně zlomili. Tomáš Janotka...

8. března 2026  11:15

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Bizár v Polsku. Wisla bojkotovala utkání, soupeř na něj nepustil její fanoušky

Fotbalisté Wisly Krakov odmítli nastoupit k zápasu hostující fanoušky.

Dopředu avizovali, že k sobotnímu zápasu ve Vratislavi nenastoupí. A nakonec tak opravdu učinili. Fotbalová Wisla Krakov, lídr druhé polské ligy, tímto nevšedním způsobem reagovala na soupeřovo...

8. března 2026  8:15

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.