Cítím se skvěle, hlásí po hattricku Jurečka. S parťákem Gningem toho moc nenamluví

„Dobře jsme do utkání vstoupili. Najeli jsme na ně tak, jak jsme si řekli, vše jsme splnili,“ těšilo Václava Jurečku. „Zlín je těžký soupeř, obral o body favority, pro nás to je důležité vítězství.“
Vzpomenete si na svůj první hattrick v kariéře?
(Chvíli přemýšlí) Ve Slovácku proti Baníku.
Je to tak, bylo to v dubnu 2022. Takže dnes jste to vůči Baníku odčinil?
Nevím, jestli to fanoušci Baníku ještě mají v hlavách... Hlavně jsem rád, že jsem pomohl týmu, že jsme vyhráli, protože se trošku přiblížíme celkům, které jsou před námi.
|
Ostrava - Zlín 6:2, dominance domácích, Jurečka má hattrick, Kričfaluši dva góly
Na třetí gól vám přihrával Abdallah Gning, který mohl i sám střílet. Takže vám hattrick přál?
To nevím. Nejenom Abdallah, ale všichni dneska makali a plnili, co jsme si řekli. Doufám, že nás ta výhra posune dál.
Jak vůbec funguje vaše souhra s Gningem?
Abdallah toho moc nenamluví, snažíme se hrát spíše instinktivně. Ale nepotřebujeme nějaká velká slova, zatím to funguje. Máme na čem stavět a pokud budeme hrát jako dneska, přijdou i další body.
Už první utkání, v němž jste spolu nastoupili na hřišti Slovácka, vypadalo velmi dobře, byť Baník ztratil vedení 2:0 a remizovali jste 2:2.
Na to jsem si vzpomněl dneska v poločase za stavu 3:0. Když jsme odcházeli z kabiny, říkal jsem klukům, že už jsme takový dobře rozehraný zápas hráli, ať si to pohlídáme. Paradoxně jsme do druhé půle nevstoupili optimálně, bylo to takové pomalé a znovu jsme začali hrát až po tom gólu, který jsme dostali. To musíme do příště zlepšit.
Povzbudil vás středeční pohárový postup přes Hradec Králové, byť byl až na penalty?
Pomohl nám hodně, protože po nějaké delší době jsme zažili vítězství, zvládli jsme těžké utkání. I kondičně náročné, po sto dvaceti minutách ještě kopat penalty není úplně jednoduché.
Ulehčila vám dnes koncovku i nedůsledná obrana Zlína, nebo jste soupeře k chybám donutili?
Přispěli jsme k tomu i naši hrou, ale byl jsem překvapený u mého druhého gólu na 3:0. To jsem se otáčel a hledal, kde jsou protihráči. Dá se říct, že měli jenom dva stopery, takže nám to trošku ulehčili.
Když jste v lednu přicházel do Baníku, říkal jste, že potřebujete oživit herní praxi. Jak na tom jste?
V Turecku jsem paradoxně trošku nabral svalovou hmotu, což mi teď hodně pomáhá. Cítím se líp, než když jsem přicházel do Turecka. Byl jsme i zraněný, což mi také pomohlo, abych nabral trošku svalů. Odehrál jsem prakticky všechno. Jsem rád, že trenéři do mně vkládají důvěru, za to jim děkuju.
V ligových soutěžích jste zatím nastřílel 74 gólů. Pomýšlíte na stovku znamenající vstup do Klubu ligových kanonýrů?
Ne, na to se teď vůbec nesoustředím. Cíl pro Ostravu je jasný, zvládnout jaro a uvidíme, co to přinese.
Jak těžké bude na výhru nad Zlínem navázat v dalším kole v Hradci Králové?
Hřiště v Hradci není úplně takové jako u nás, takže to zase bude válka. Před reprepauzou se ale budeme soustředit na to, abychom získali nějaké body, což v Hradci není jednoduché. Musí tam od nás být koncentrace, tvrdá práce a uvidíme, co to přinese.