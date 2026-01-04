Chance Liga 2025/2026

Zranění i nesympatie s trenérem. Jurečka o návratu z Turecka: Za Baník jsem rád

Jiří Seidl
  9:00
Z tureckého tepla skočil rovnou do mrazu. Václav Jurečka už naplno trénuje s fotbalisty ostravského Baníku, které posílil poté, co předčasně ukončil smlouvu v Rizesporu.
Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným.

Útočník Václav Jurečka si kryje míč před obráncem Karlem Pojezným. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„No... Je to změna, z patnácti stupňů do mrazu,“ usmál se jednatřicetiletý útočník, který se do nejvyšší domácí soutěže vrací po roce a půl, co odešel z pražské Slavie. „A poznávám i umělku (trávu). V Turecku jsem na ní nehrál, takže i to je pro mě nové.“

Je pro vás odchod z Turecka vysvobozením?
Dá se říct, že trošku ano, moc jsem tam toho neodehrál. Příliš mi ani neseděl styl tureckého fotbalu, takže jsem rád zpátky v Česku a že vyšla Ostrava. Že jsem doma. Máme čtyři týdny na to, abychom se dobře připravili a co nejlépe vstoupili do bojů dá se říct o záchranu, které nás čekají.

Jurečka? Český fotbal zná nazpaměť, říká Galásek. O svátcích kouč stres necítil

Proč vám angažmá v Rizesporu nevyšlo?
Když jsem tam přišel, tak jsem trošku zápolil i se zraněním. Na konci minulé sezony jsme byl na artroskopii kolena. Ty začátky tam nebyly lehké, musel jsem zesílit, protože fotbal je tam o něco fyzicky náročnější. Individuální kvalita tam rozhoduje nad taktikou. Moc jsme si ani nesedli s trenérem, takže to nebylo úplně optimální.

Stálo vás předčasné ukončení smlouvy v tureckém klubu hodně peněz?
Takhle bych to neřekl. Důležité je, aby byl člověk spokojený.

Měl jste i jiné nabídky. Proč jste se rozhodl pro Baník?
Manželka je z Ostravy, moc se mnou nebyla ani v Turecku, takže i podle toho jsem se rozhodoval. Být s rodinou, blízko manželce, mít nějaké to rodinné zázemí. Když máte doma o všechno postaráno, tak se můžete soustředit na fotbal. Hodně to pomáhá.

V souvislosti s vámi se hovořilo i o angažmá ve Spojených státech amerických. Bylo to vážné?
Říká se, že v Americe je to dobré, ale jsem v kontaktu s Ondrou Lingrem, který tam hraje. Od něj mám nějaké poznatky. Není to tak, že by na nás v zahraničí čekali, je to spíš o tom mít tu výkonnost, zázemí a být psychicky v pohodě.

Jste v nejlepším věku. Jaké ještě máte ambice?
Teď se budu snažit pomoct Baníku střelecky. Co bude potom, ukáže až čas.

Ve Slavií jste byl dvakrát nejlepším střelcem. Co říkáte na to, že hráči Baníku v dosavadních devatenácti zápasech tohoto ročníku ligy dali jen dvanáct gólů?
Jak jsem viděl, během sezony odešli čtyři kluci ze základní sestavy, které není jednoduché nahradit. Proto Baník nezvládl ten podzim. Teď jsme trošku posílili a uděláme maximum, abychom se dostali výš.

Bude pro vás složitější střílet góly za Baník, který hraje o záchranu, než za Slavii, jež byla na špici ligy?
Když hrajete nahoře, tak se vám fyzicky a psychicky hraje trošku lépe, takže teď to bude náročné. Každopádně máme kvalitní kádr. Kluci jsou tady šikovní, nebál bych se toho.

Jste připravený, že od vás všichni budou čekat góly?
Přišel jsem už s nějakou známkou, s tím nemám problém. Těším se na fanoušky Ostravy, kteří nás poženou. Tlak mám rád, ale že bych si ho úplně dával na sebe, to zase ne. Vnímám to tak, že jsem tady přišel z nějakého důvodu a budu se snažit pomoct.

Jak se z vás stal střelec, když ze začátku kariéry tomu tak úplně nebylo?
Těžko říct. Na mé cestě kariérou mi hodně pomohli trenéři. Za to jim patří velký dík. A říká se, že útočníci dozrávají v trošku starším věku, takže možná proto.

Do Baníku míří také karvinský útočník Abdallah Gning, v týmu je Jakub Pira i další útočníci. Je to velká konkurence?
Gninga znám z Teplic, když jsme proti nim se Slavií hráli. Ostatní kluky ne. Každopádně máme čtyři týdny na to, abychom se sehráli, pochopili, co po nás trenér bude chtít. Konkurence k fotbalu patří a posouvá nás dopředu.

V průběhu podzimu do Baníku přišli někdejší slávisté Ondřej Kričfaluši a David Planka. Mohla by vaše spolupráce fungovat?
S Kričou se známe, hned jsme se zdravili. S Plankičem jsme se předtím nepotkali, ale určitě se poznáme. Snad nám to půjde.

Ondřej Kričfaluši si zpracovává balon před Václavem Jurečkou. Oba sleduje Petr Jaroň.

Hned první zápas jarní části ligy odehrajete 1. února na hřišti Slovácka, kde jste působil. Navíc půjde o přímý souboj o to, abyste se vyhnuli poslednímu místu. Bude to hodně pikantní?
Bude. Ve Slovácku je navíc můj bývalý trenér z Opavy (Roman Skuhravý). Ale takových zápasů bude více, i na Slavii se těším. Znám to tam, mám to tam rád, takže se moc těším.

Zmínil jste Opavu, kde jste začínal. Co tam říkají na váš přestup do Baníku, který je pro opavské fanoušky největším nepřítelem?
Zatím nemám žádné info, nikdo se neozval. Ale kluci, které z Opavy znám a jsou to mí kamarádi, tak to chápou. Je to byznys. Víc k tomu asi nemám, co říct.

Opavští fanoušci vtipně na sociální sítě napsali, že jste si do navigace zadal špatné cílové město, když jste místo do Opavy zamířil do Ostravy...
Spousta lidí asi neví, jak se se mnou v Opavě rozloučili, že mě přeřadili do béčka (šéfové klubu to udělali na podzim 2019, když odmítl prodloužit smlouvu – pozn. red.). Já to tak neberu, soustředím se na fotbal a ostatní mě nezajímá.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Zranění i nesympatie s trenérem. Jurečka o návratu z Turecka: Za Baník jsem rád

