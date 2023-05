Problém? Růsek a první góly, bilancuje olomoucký trenér Jílek základní část

Jak ji trávíte?

Všichni jsme si to představovali úplně jinak, ale to opakuji poslední domácí zápasy často. Je potřeba říct, že Baník byl lepším týmem, zaslouženě vyhrál, ale výrazně jsme mu pomohli. Neměli jsme špatné vstupy do poločasů, jenže pokud se nevrátíme k tomu, co nás zdobilo v průběhu sezony – velká důslednost, zodpovědnost, málo inkasovaných branek, nejsme schopni brát trvale body. Tečka na závěr sezony je nepříjemná, zklamání cítím i v kabině. Pro nás je to prostor přemýšlet nad tím, jak mužstvo připravit jinak, abychom byli úspěšní. Výsledek 1:4 je svým způsobem naprosto vypovídající.

I když dal Baník čtyři góly ze čtyř střel?

To je obrovská efektivita. Takové utkání už nesehraje. Zásadní je první gól. Do něho nebyl lepším týmem. Chtěli jsme hrát trpělivě, aktivně, to se dařilo, ale rozhodne první gólová akce, která pak spouští celkový ráz hry. Juraj Chvátal zbytečně zpracovával těžký balon. To je o zodpovědnosti, důslednosti, takové věci vám hráč nemůže udělat, musí to jít jedničkou nahoru a vývoj utkání by byl úplně jiný. Inklinujeme k fotbalovosti, ale v prostorech, kde nesmíme hrát. Je to tam nebezpečné. Pokud tohle nezlepšíme, ani v dalších zápasech úspěšní nebudeme.

A bránění Tijaniho, který dal tři góly?

U prvního gólu už ani nebyla možnost ho bránit, ztratili jsme halfbeka, Pokorný se jako stoper dostal do křídelní pozice, Beneš se posouval, Tijani se přes Zmrzlého fyzicky prosadil, balon do kapsy byl výborný.

Co říkáte na výkon Tijaniho?

Když dá tři góly, co k tomu chcete říct? Nebylo to jen o třech gólech, ale o práci, kterou udělá. Pospíšil vytahuje balon a on sprintuje zpátky, vyhrává hlavy s naprostou lehkostí, figura ho k tomu předurčuje. Baník v něm má velký potenciál. Otázka je, jak dlouho takového hráče udrží. Dostal se do svého ideálu, je sebevědomý, padá mu to tam.

Na lajně vás trápil i Plavšič.

Možná jednou zkazil balon, jinak měl snad devadesátiprocentní úspěšnost. Pavel Hoftych ho nazval úhořem, sedí to. Umí jedna na jedna s velkou lehkostí. Problémy nám dělal i Juroška s Caduem, v součinnosti byli fotbaloví. Nadstavbu v podobě individuální kvality měl Baník na stranách vyšší.

Opět vás nepodržel brankář, třetí i čtvrtý gól jde za mladíkem Stoppenem, jehož jste po chybách Macíka upřednostnil.

To jsou věci, které si vyhodnotíme. Nebudu házet vinu na jednotlivé hráče. Jsme si vědomi, že na osm inkasovaných branek z posledních tří zápasů nikdo nevyhraje. To je problém. Druhá věc je, že ze čtrnácti jarních zápasů desetkrát prohráváme, to je pak velký předpoklad, že body mít nebudeme. V tom jsme možná nejhorší v lize. Tam je zakopaný pes. Na podzim jsme byli ti, kteří v utkáních víceméně dominovali, většinou jsme vedli, myslím osmkrát. Otáčet utkání je strašně složité. Navíc poslední zápasy soupeř dával hned druhý pojišťovací gól, potom je mužstvo dole. Výsledek je často závislý na výkonu brankářů, co si budeme nalhávat. Je potřeba, aby chytili něco navíc. Není to ale vina jen brankářů, veze se s tím celý tým. Závěr se nám nepovedl. Příčiny je potřeba si pojmenovat. Jsme spokojení, že v nadstavbě jsme, ale vůbec nejsme spokojení se závěrem a s bodovým ziskem. Možná v žádné sezoně by na to nestačil.

Jste tedy na závěr dvouleté smlouvy spokojený, jakou cestu jste s týmem ušli?

Díváme se na čísla, prokazatelně jsme udělali kus práce v počtu střelených i inkasovaných branek, v počtu šancí. Na tom máte podíl jako trenéři, protože vytváříte herní obraz. Jestli šance dáváte, to je druhá věc. V počtu využitých šancí jsme na posledním místě, máme úspěšnost 22 procent. V jedenácti zápasech ze čtrnácti jsme měli podle čísel dosáhnout na více bodů. Herně jsme se posunuli, ale závěr nám nevyšel. Zásadní problém vidím v tom, že nám vypadl velmi důležitý hráč Tonda Růsek. Z pozice podhrotového hráče dotahoval finální fáze, pomáhal Mojmírovi Chytilovi a zároveň i připravoval góly. S jeho odchodem se nám herní způsob posouval. Sice přišel Martin Pospíšil, ale má jinou typologii. Chceme víc kombinovat, ale v prostorech, které nejsou tak nebezpečné. Zpomalili jsme hru, nehrajeme jednoduše nahoru. Úvod jara nás zastihl v dobrém rozpoložení, se Spartou nebo na Slovácku, kde jsme byli po dlouhé době lepším týmem. Ale ve všech zápasech prohráváme 0:1 a to je obrovská příčina toho, proč bodů nemáme víc.

Růska trápí ploténka. Jaký je vývoj?

Ke zlepšení došlo, ale ještě není ve stavu, že by se mohl plnohodnotně připojit.

A Vodháněl, který se zranil v době, kdy dával góly?

Když čtete, že Spartě chybí Čvančara a je to brané jako obrovská ztráta, tak pro nás to jsou taky ztráty. Stoupající výkonnost měl i Kuba Přichystal. Honza Vodháněl vypadal výborně. Pak trošku hledáme do krajů hráče. Objektivně si myslím, že kvalita těchto hráčů nám chybí. Vodháněl měl problém s přitahovačem. Minulý týden absolvoval první běžeckou fázi, do konce soutěže ještě zasáhne.

Nečekáte víc od letních posil Ventúry a Zorvana?

Stoprocentně. Očekávání jsou vyšší, nejsou to žádní mladí zajíci, aby byli v zápasech vystrašení nebo neměli dostatek sebevědomí. Je potřeba, aby přinesli víc kvality, aktivity, ale i dravosti. Tyhle parametry se nám ze hry vytratily. Zápas s Ostravou to korunoval.

Věříte ještě ve čtvrté místo?

Kdybychom nevěřili, tak tady nemáme co dělat. Ale vůbec jsme si nepředstavovali, že by tam po třech kolech mohl být takový odstup. Na to, že je ve hře patnáct bodů a máme nejlepší týmy, tak sedm bodů je velký odstup. Ale přece to nebudeme balit. Chtěli jsme tam být a hrát o to. Byl bych nerad, abychom k tomu přistoupili tak, že dohrajeme pět zápasů. Takhle to nemůže být. Pro nás to bude zase velmi dobrá zkušenost. Věřím, že i přístup hráčů k tomu bude odpovídat. Pro mě to jsou důležité konfrontační zápasy, pro hráče to musí být zrovna tak. Čtvrté místo jsme si ale výrazně zkomplikovali.

Po sezoně odejde do Slavie nejlepší střelec Mojmír Chytil. Jak to budete řešit?

Je to pozice, kterou potřebujeme obsadit, musíme hledat alternativu. Je důležité, že Mojmír tady zůstal, má velký podíl na tom, že jsme v šestce. Pavla Zifčáka vnímáme také do hrotové pozice, i když v mnoha zápasech nastupoval z křídelní. Je tady Denis Kramář a David Vaněček. Denis je spíš do nižší pozice, do pracovitosti, odskočení. Vaňous do typické horní pozice, soubojů. Asi bych nerozlišoval, kdo je jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Moja je dlouhodobě první volbou, potom to bude také o zvoleném herním způsobu.

Jak vypadají jednání o vaší nové smlouvě?

Řešíme to. Myslím si, že prvotně bych s tím neměl vycházet já, klub se vyjádří.