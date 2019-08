Vyhrát a neinkasovat. Jílkovo přání pro nejdůležitější zápas ve Spartě

Ve třetím předkole Evropské ligy to bude ve čtvrtek večer na Letné (18.00) zvláštní zápas. Sparta musí kvůli trestu za chování svých fanoušků při loňském utkání v Subotici odehrát utkání na prázdném stadionu. Přítomni budou jen VIP hosté, dvě stovky fanoušků z Turecka, pořadatelé a novináři.

„Je to smutná věc, kterou bohužel nedokážeme ovlivnit. Zvlášť v kontextu toho, jak se naši fanoušci na začátku ligy prezentovali, v jakém počtu a jak nás navzdory nepovedenému začátku podporovali, je mi líto, že neuvidí tak velký zápas,“ pokračoval Jílek.

Na druhou stranu pro vás trenéry může být výhoda, že hráči snadno uslyší vaše pokyny.

To je sice pravda. Ale pořád ten fakt, že tady fanoušci nebudou, beru jako velkou nevýhodu a handicap. Fotbal, stejně jako každá jiná sportovní hra, je o emocích a ty vám pomáhají nastartovat právě diváci na tribunách. Hráče povzbudí, pomohou jim, budeme je postrádat.

Jak složité vlastně bylo se na hru soupeře, který dosud nastupoval jen do přípravných zápasů, nachystat?

Odpovídalo to tomu, že je začátek sezony a jejich soutěž ještě nezačala. Co jsme ale měli možnost vidět, korespondovalo s tím, jak končili minulý ročník. Očekávám maximálně dvě nebo tři změny v sestavě, jinak má Trabzonspor velmi ustálené mužstvo, takže bych neřekl, že bylo extrémně složité vypozorovat a říct si základní body jejich hry.

Vy nějaké změny v sestavě plánujete?

Uvažujeme možná nad jedním, dvěma posty. Potěšující je, že se mezi zdravotně schopnými hráči znovu objevil David Moberg Karlsson, který může být v nominaci. Jinak je mužstvo v podobném stavu jako pro zápas s Příbramí.

A obecně? V jakém stavu je Sparta dva měsíce po vašem nástupu? Podle vašeho očekávání? Nebo v lepším? V horším?

Tak v horším snad ne... (smích) Řekl bych, že jsme ve stádiu, které odpovídá době, co jsme spolu. Pořád jsme na začátku. Minimálně půlrok potřebujeme k tomu, aby hráči pochopili všechny změny systému i další nároky, které na ně máme. Ale popravdě jsem nad tím takhle nepřemýšlel, spíš se soustředím na to, jaký soupeř před námi momentálně stojí. Soustředím se na to, abychom se připravili a poprali se o postup.

Sparta - Trabzonspor čtvrtek, 18.00 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Hložek, Kanga, Trávník, Plavšič - Kozák. Trabzonpor: Cakir - Pereira, Türkmen, Campi, Novák - Parmak, Sosa - Ömür, Canbaz, Nwakaeme - Ekuban. Rozhodčí: Montero - De Cerain, Espejo (všichni Šp.).

Kdo je podle vás favoritem?

To je spíš otázka pro bookmakery a já na ni asi úplně nedokážu odpovědět. Když se podíváte na transfermarkt na hodnoty hráčů, tak je favoritem Trabzonspor. Dobře ale víme, že tyto věci o úspěchu či neúspěchu tak docela nerozhodují. Máme kvalitní tým a neměli bychom strádat, s Trabzonsporem jsme hodně vyrovnaná dvojice.

Dominantní byl ve vašich zápasech v úvodu sezony Guélor Kanga, jenž se podílel na šesti ze sedmi gólů. Očekáváte od něj podobný přínos i proti Trabzonsporu?

Vnímám, že je Guélor hodně chválený. A oprávněně. Na druhou stranu opakuji, že v jeho hře je spoustu nedostatků, které musíme vylepšit. Potkáme se s vyšší kvalitou než v domácí soutěži, bude to pro něj další test toho, jakým způsobem je schopen plnit naše pokyny. Je v jeho silách to zvládnout i v takovém utkání, ale musí být koncentrovaný celých devadesát minut.