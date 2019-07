Jílek: Udělali jsme první krok, ale na hráče mám ještě vyšší nároky

„Chtěli jsme, aby fanoušci cítili reakci. Bylo to hlavní téma celého týdne a motto zápasu,“ líčil po vítězství 2:0, které zařídily góly Hložka a Kangy. „A byl to skutečně diametrálně odlišný výkon, nasazení a ve většině zápasu i vyšší kvalita než proti Slovácku.“



Takže vám spadl kámen ze srdce?

Musím přiznat, že jo. Když jsme neproměňovali šance, znervózněl jsem. Ne, že bych nevěřil, ale pohrdnout takovými šancemi... Pak se může stát, že zápas nezvládnete. Byla to jasná odpověď, ale taky jen první krok k tomu, abychom nastavili správný směr.

Vyplatily se vám čtyři změny v sestavě.

Vycházíme z aktuálního stavu. Minule nám vypadl Martin Hašek, teď Zahustel, který měl v týdnu problémy. Ani Trávník nebyl stoprocentní. Hledali jsme variantu, tu nejoptimálnější vzhledem k postavení soupeře. Vsadili jsme na Láďu Krejčího, i když měl dlouhou pauzu kvůli zranění. Působil dobře už na soustředění, viděl jsem na něm velké odhodlání, žádný strach, což byl důležitý faktor. Pomohlo nám jeho zařazení i vyšší postavení Kangy, které držel celý zápas. Láďa jen musí víc zrychlovat hru, někdy to bylo spíš naopak. Ale vyhraných soubojů proti Doležalovi bylo hodně, pomohl nám.

Pomohl rozvázat Kangovi ruce?

O tom by ta pozice měla být. Kanga díky tomu hrál výš. On potřebuje mít důvěru v kvalitu hráče, kterého má za sebou. Víme, že když nemá míče, je hodně nervózní. Tenhle způsob hry byl správný, pomohl oběma.

Jak se vám líbil výkon Plavšiče? Tentokrát se na něj nejen dobře dívalo, ale byl i efektivní.

Pokud bychom měli jiné ambice, asi by za hezkou hru sklízel Oscary, ale my potřebujeme být silní do finále. Pracuje výborně, reaguje na naše podněty. Srdjan je typ hráče, který se snaží plnit zadání. Někdy je trochu zbrklý, ale tentokrát dostával velmi dobré balony do běhu, to mu sedělo. Rezultovaly z toho velmi dobré situace. Ale potřebujeme, aby se i sám do šancí dostával a byl produktivní.

Znovu se trefil talent Hložek. Nelákalo by vás zkusit ho na hrotu?

Přemýšlíme tak, abychom z každé pozice vytěžili maximum, ale na hrotu a podhrotu alternativy máme. Adam je na svůj věk nadstandardně kvalitní hráč, přeju mu, aby mu to vydrželo, aby všechno dokázal vstřebat správně. K tomu všechno směřuje. Je to pro nás hodně klíčový hráč.

V obraně jste vsadil na Radakoviče místo Kayi. Splnil očekávání?

Pořád je na začátku cesty. Mám na hráče vyšší nároky, něco taky nevyřešil dobře. Je třeba brát v potaz i kvalitu hry soupeře. Slovácko bylo před týdnem agresivnější, rychlejší v obranné fázi. Uroš ale ukázal, že s ním musíme počítat. I když jeho rozehrávka nebyla pokaždé ideální - dokáže to líp.

V šancích se zatím trápí kapitán Kozák. Věříte mu dál?

Potřebuje dát první gól, věřím, že tím to odšpuntuje. Nečeká na odražený balon, výborně pracuje, plní si roli v defenzivě. Je pravou osobností, výborně komunikuje a jeho pozice v kabině se časem určitě ještě zvýrazní. Dělá maximum, do šancí se dostává a my víme, že je gólový. Je to otázka jednoho dvou zápasů, on šance bude proměňovat.

Co jste říkal tomu, že jako stoper naskočil za Jablonec třicetiletý Váňa, který nikdy dřív nehrál ligu?

V době, kdy jsme se to dozvěděli, jsme apelovali na hráče, aby nenechali hrát Břečku, ale jeho. Mysleli jsme si, že by na něj mohl dolehnout tlak a prostředí. Ale klobouk dolů za to, jak zápas v takové atmosféře - a dovolím si říct proti silné Spartě - zvládl.