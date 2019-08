Rozzuřený kouč Jílek: Jen hlupáci opakují chyby. A my je děláme pořád

„Rozhoduje individuální obranná kvalita. Pořád děláme základní, úplně jednoduché chyby. Je to trošku zarážející a těžko se to hodnotí,“ zlobil se sparťanský trenér. „V Liberci jsme měli záměr, dařilo se nám ho naplňovat, i když tím neříkám, že jsme dominovali. Ale darujeme soupeřům strašně jednoduché situace. Když nezměníme myšlení, nemůžeme se posunout.“

Nechyběla vám ale v Liberci i kvalita směrem dopředu? Bez zraněného Kangy hra chvílemi vůbec neměla myšlenku.

Ta otázka je daleko širší. Taky bych chtěl, aby Sparta byla dominantní, kreativní, ale nemůžeme si lhát. Nejsme před soupeři o tolik, nesrovnával bych nás absolutně se Slavií, která v lize dominuje. Potřebujeme se odrazit od práce, tu tam vidím, ale nejsme vzadu bezpeční. Je to otázka obranné činnosti.

Necítíte bezmoc, když se triviální chyby pořád opakují?

Zkuste se vžít do role trenéra. Do situace, kdy máte přípravu na soupeře, který hraje agresivně, takže musíte eliminovat chybovost... My nemáme o třídu lepší hráče než Liberec, tak to prostě není! Tím pádem pod tlakem nesmíme nabídnout soupeři šanci. A je skutečně bezmoc, když se to opakuje. Radakovič měl zjednodušit hru, zvednout míč výš, poločas by skončil 0:0. Místo toho prohráváme a po rozehrávce druhý stoper dělá kličku jako poslední... Mohlo to být hned o dva góly. Je hrozné, že tohle chování neukočírujeme.

Proč? Hráči nejsou dost kvalitní? Nebo to nezvládají v hlavě?

Je to z velké části otázka mentality, sebedůvěry. Pokud se někomu nepovedou dvě věci, chce to třeba zachránit, ukázat kvalitu, což se někdy otočí proti němu. Uznávám, že nám chybí i větší kvalita v rozhodování, ale hlavně sebevědomí. Pokud ho nemáme, musíme volit jiné cesty. Jen hlupáci chyby opakují a my je děláme dál.

Proto už ztrácíte na vedoucí Slavii devět bodů.

Pokud se budeme dívat na odstup, je to propast a obrovský problém. Nejen pro nás: Slavia je v rámci celé ligy dominantní, jednoznačně číslo jedna. My nezaostáváme za ostatními soupeři, ale ztráta na první místo je už velká. Slavia určitě z náskoku bude těžit, pro její sebevědomí je to výborný start. Pro nás naopak hodně špatný.

Co jste říkal výkonu rozhodčích? Na obou stranách vzbudily hodně emocí hlavně penaltové situace.

Dostáváme se na strašně tenký led. Pro mě osobně VAR ztratil důvěryhodnost. Viděl jsem už tolik špatných rozhodnutí, které pak komise úplně otočí... Tohle se Hofťovi (libereckému kouči Hoftychovi) povedlo, to předzápasové prohlášení, aby fanoušci udělali tlak na rozhodčího. Je to úsměvné, de facto se to vyplnilo. Ale třeba poměr faulů je zvláštní v každém našem zápase. Tentokrát třeba Kačaraba měl jít ven ještě před poločasem po druhé žluté kartě, to je věc, která jasně ovlivní průběh zápasu. Což není omluva pro náš výkon! (výrazně zvyšuje hlas) Jen střípek do mozaiky. Ale když se ohlédnu za minulými zápasy, je šest situací, které jsou 50 na 50 a sto procent je nakonec proti Spartě. Věřím, že je to souhra okolností, ale je to zarážející.



Jak vám bylo, když fanoušci po zápase pískali a skandovali „My chceme Spartu?“

Je to nepříjemné, ale svým způsobem jim rozumím. Sparťanská DNA je založená na úspěchu. Kotel za námi jezdí, fandí slušně a my mu to nevracíme. Podrážděnost je logická. Aby se něco změnilo, musíme sehrát bodově tři čtyři dobré zápasy. A ne tenhle jojo efekt, že vyhrajeme doma, pak jedeme ven a dopadne to takhle. Takhle důvěru fanoušků těžko získáme.