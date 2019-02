Boj o záchranu? Očekávám obrovskou melu, tvrdí olomoucký kouč Jílek

Odpíchnout se mohou už v pátek. Od osmnácti hodin přivítají čtvrtý Jablonec. Jarní část první ligy, mrazům navzdory, začíná!

Co od ní očekáváte?

Obrovskou melu ve spodních patrech. Každé kolo může být velká proměna. Očekávám taky, že navážeme na druhou polovinu podzimu. Neházel bych to do jednoho pytle. Prvních deset kol jsme získali šest bodů, v následujících devíti třináct. Kdyby se to mělo dělit tabulkou, tak jsme předposlední a potom šestí. Pokud obhájíme pozici z druhé poloviny podzimu, měli bychom se dostat do středu tabulky, kde bychom všichni chtěli být, a hrát v klidu. Z herního hlediska očekávám, že budeme víc nebezpeční, že budeme hrát víc do brány, a stejně tak očekávám defenzivní pevnost, že nebudeme tolik inkasovat.

Podařilo se do týmu dostat přímočarost?

Potěšující pro mě v přípravě zejména bylo, že hráči se snažili plnit naše pokyny, protože jsme museli v naší situaci malinko pozměnit herní styl. Hráči to pochopili, míra nebezpečnosti a přímočarosti byla větší. Ono to nepůjde hned a v typologii hráčů, kteří tady jsou, to nebude stoprocentní. Nicméně posun je znatelný. Pětitýdenní příprava byla podle představ. Prvotní je zdravotní hledisko a většina hráčů odtrénovala více méně s nějakými úlevami přípravu bez problémů. Celé mužstvo je připravené na zápas, za což jsem strašně rád. Příprava byla i výsledkově velmi dobrá až na výbuch v Trenčíně. Hlavně se nám podařila priorita v podobě příchodu stopera Víti Beneše.

Naplňuje vaše představy?

Nevím, na co bych měl tady klepat. Rychlá adaptace, výkonnost a jako kluk do kabiny na mě působí výborně. Je vidět, že je to zkušený hráč, který si už něčím prošel. A myslím, že už se jen tak z něčeho nepo... Musím mluvit v superlativech, i když ho prověří až sezona. Jednoznačně splňuje věci, které jsme požadovali - řízení obrany, kvalita i charakter. Pevně věřím, že to ukáže i v mistrovských zápasech. Jestli přenese výkony z přípravy, nemám strach.

Budete ale v ofenzivě nebezpečnější, když jste dopředu nikoho nepřivedli?

Zásadní posun byl v tom, že Kuba Yunis vstřelil pět branek. Přinesl velkou konkurenci do pozice hrotového útočníka. Ale těžko uděláte za pět týdnů v těchto podmínkách, když nepočítám soustředění v Turecku, posun s hráčem, že začne dávat góly ze všeho. Připravovat se v minus osmi na umělce... To zase narážím na to, že tento model a brzký začátek jarní části je nešťastný. Chceme ale mít víc střeleckých pokusů, abychom byli i víc náběhoví za obranu soupeře, aby naše hra byla variabilnější a ne tak čitelná.

Na podzim neměl Yunis od vás velkou minutáž. Změní se to?

Každý hráč chce slyšet: My na tebe spoléháme, budeš v základní sestavě. Ale nejde to říct všem dvaceti. Je potřeba, aby byli pokorní. Jsme si vědomi, že progres je viditelný. Už na podzim v pohárovém utkání se Zlínem nebo v lize na Baníku ukázal, že je to hráč pro ligu připravený. Teď pozici obhájil, nějaké branky napadaly. Ale nechci to přeceňovat. Pět gólů z přípravy by ho nemělo uspokojit, což si myslím, že u něj nehrozí. Ale není to tak, že by byl Martin Nešpor, pak dlouho nic a Kuba Yunis. Máme dva hrotové útočníky, které budeme nasazovat podle formy a záměru. Každý má nějakou roli, kterou jsou schopni plnit i vzájemně. Jsem za to rád. Ale byl bych opatrný, protože bylo iks situací v přípravě, které by měl jako útočník vyřešit jinak. Je prostor pro zlepšení. Není to hotový útočník, jakého mají některé ligové týmy.

S Pavlem Dvořákem počítáte už spíše pod hrot?

Pavla vidíme jako hráče pod hrot, případně může jít do rotace s útočníkem, a l e jako osamocený hrotový hráč to má těžší. I jemu to vyhovuje, protože se víc zapojuje do přípravné fáze, kde má sílu.

Podařilo se vám dostat do formy záložníka Jakuba Plška?

Nároky, které na Kubu máme, jsou daleko vyšší než to, co předváděl na podzim. Jako trenér mu věřím, vím, co umí, obrovsky nám pomohl v loňské sezoně. I v té druholigové, kdy byl naprosto rozdílový. Ale jsou to takové epizody. Pokud má být zajímavý pro kluby zvenku, tak musí výkonnost opakovat, udržet ji, nemít výkyvy. Podzim se Kubovi nepovedl, to si, doufám, zejména on přiznal. V přípravě se snažil pracovat, ale výrazný, hlavně gólový progres, který všichni čekáme, tam nebyl. Doufám, že si to schoval na mistrovské zápasy. Potenciál má, všichni se snažíme pracovat na tom, by byl lídrem co se týče gólů pro mužstvo. Má na čem stavět. Ale hlavně musí pracovat v první řadě pro tým, což ne vždycky bylo.

Jakub Yunis z Olomouce střílí, míč blokuje Václav Procházka z Ostravy.

Z křídla Tomáše Zahradníčka uděláte pravého beka?

Musím zase chválit stejně jako Beneše. Ale on je typ, který má daleko lepší výkony v přípravě než v sezoně. Ovšem už na konci podzimu udělal posun a v přípravě na to navázal. Alternace do beka tam je, n a defenzivní činnosti musíme ještě pracovat. Jemu to vyhovuje, zvládl to fyzicky velmi dobře. Kondičně patří k nejlépe disponovaným hráčům v mužstvu. Jedině plus pro nás. Byla to vynucená věc, protože Martin Sladký kvůli svalovém zranění odtrénoval deset dní. Jak se říká: Všechno zlé k něčemu dobré. Zahry se adaptoval velice slušně.

Je teď pro vás číslo jedna na pravém obránci?

Pro mě je to pořád prvotně křídlení hráč, který dokáže velmi dobře alternovat pozici krajního obránce. Nechci dělat pořadí. Jsem rád, že máme možnost výběru. Záležet bude na formě a taktice.

Na pravém křídle máte výběr. Kromě Zahradníčka v přípravě zaujal i Lalkovič, zdravý je Pilař.

Milan Lalkovič naplňuje to, co ho provázelo. Ve všem. Ve sportovní výkonnosti - kvalita, rychlost. A taky v bohémském přístupu. Je potřeba na mentalitě pracovat. Ale má mužstvu co dát. Druhá posila pro jaro bude Venca Pilař. Odehrál čtyři zápasy, ale teď drží. Kvalita je neoddiskutovatelná. Věřím, že bude zdravý a že ji bude moct nabídnout. V křídelních pozicích možnosti máme. Musíme být zdraví. Jsem si vědom, že mám patnáct lidí v nějaké výkonnosti, pak další, kteří kádr spíš doplňují do konkurence, ale je potřeba na nich dál pracovat.

Vít Beneš při své olomoucké premiéře v zápase s Ružomberokem.

Bodovat potřebuje hned. Jablonci chybí několik podzimních opor včetně zraněného záložníka Trávníka. Bude to výhoda?

Pokusíme se využít toho, že Jablonci bude zřejmě chybět zraněná duše týmu Michal Trávník. Získat tři body je v naší situaci skoro nutnost. Potřebujeme se od něčeho odpíchnout. Jablonec měl výbornou přípravu, vynikající výsledky na turnaji v Portugalsku, ale taky hodně zraněných, někteří hráči odešli. Kádr je však kvalitní. Přišli Břečka, Sobol, Vatajalu. Jablonec nebo Liberec si turbulencí v kádru prochází docela často a vždycky se dokážou adaptovat. Jsem přesvědčený, že jsme připravení dobře. Všichni víme, že první zápas je strašně důležitý. Situace není komfortní. Můžeme se hned odpíchnout od spodku, nebo se tam držet a jet pak na Bohemku.

Brankář Miloš Buchta prohlásil, že byste mohli udělat šňůru a ještě zabojovat o Evropskou ligu...

Mužstvo má pokoru, a kdo zná Miloše, umí číst mezi řádky, když tohle řekl. Nechtěl šokovat, nebo být nad věcí, spíš to svědčí o tom, že mužstvu věří, a myslím, že oprávněně. Ale musíme to předvést na hřišti.