Jílek dozrál pro Spartu. A upsal se na další dva roky Olomouci

Předseda představenstva fotbalové Olomouce Petr Konečný se v nedávném rozhovoru pro MF DNES ptal: „Máme ho teďka přitlačit, aby rychle před koncem sezony podepsal smlouvu?“

Aby vám zapáleného experta někdo nevyfoukl, kývl jsem.

Ve čtvrtek trenér Václav Jílek podepsal smlouvu v Sigmě na další dva roky, původní končila po sezoně.

Shodou náhod - bez ironie - v době, kdy trápící se bohatá Sparta hledá po odvolaném kouči Zdeňku Ščasném nástupce. „To nemá žádnou souvislost. Řešíme to už čtrnáct dní,“ řekl Jílek MF DNES.

Avšak ani kontrakt ve fotbale neznamená mnoho. „Jen“ případně vylepší pozici Olomouce, navýší cenu za Jílka. „Nikdy smlouva trenéra není na překážku k dalšímu možnému vývoji. Pro mě to však teď žádné téma není,“ vyvrátil Jílek spekulace.

Po odvolání Ščasného se jeho jméno skloňuje zhurta. Logicky. Patří k progresivním trenérům vyznávajícím náročný aktivní způsob hry. Ve Spartě navíc zná prostředí; na Letné působil tři roky jako asistent.

Umí pracovat s mladými hráči, talentované Drchala s Hložkem by dokázal ještě vybrousit. Podobně jako pod ním v Olomouci vyrostl například stoper Radakovič, jenž se momentálně ve Spartě hledá jako Sparta sama. Návrat na atraktivní adresu by ho lákal, byť udělat z tápajících sparťanů fungující tým je výzva nejvyšší. Nehledě na obří tlak a nepředvídatelné nekoncepční tahy Sparty. Nejen Hapal rychle narazil.

Jílek, jenž je ve 42 letech stále nejmladším koučem ligy, však zraje - a zřejmě už i dozrál - pro větší klub.

Podobně jakou současný kouč Slavie Jindřich Trpišovský v Liberci. „Koho by Sparta nelákala? Ale musí se potkat správný čas se správnými podmínkami,“ zdůrazní Jílek. „V kontaktu však nejsme. K ničemu nedošlo,“ zopakoval ve čtvrtek po obědě.

Má pořád drajv do šichty v Sigmě, což stvrdil podpisem. „Já nemůžu řešit hypotetické věci. V tuhle chvíli jsem jinou nabídku neměl. A cítím, že mám opravdu chuť do práce v Olomouci.“

I po čtyřech letech - to z něj dělá v Česku unikát, aktuálně nejdéle sloužícího trenéra v lize. V Olomouci přežil i sestup, což je v domácích podmínkách důvěra takřka nevídaná.

„My si trenéra Jílka vážíme. Vždy jsme se bavili seriózně, nikdo nespekuloval, je srdcař Sigmy, člověk na svém místě. Není to trenér, kterého si jen tak koupíte, ale trenér, který na Sigmě vyrostl. Cítí, že k Sigmě patří, má tady rodinu. Ale chápu, že může dostat nabídku, zkusit jiný vývoj,“ přemítal Konečný ve zmíněném rozhovoru. Klub s černou hvězdou ve znaku vrátil Jílek do ligy a hned také do evropských pohárů.

Získal ocenění pro nejlepšího trenéra ligy. Jenže podzim Hanákům nevyšel, zabředli do sestupové zóny a po první jarní porážce s Jabloncem dostal - vážíme, nevážíme - klasické ultimátum: Začni vyhrávat! Jinak...

A z následujících devíti zápasů vyhrál sedm. Sigma se vyšvihla na sedmé místo, Jílek potvrdil, že jde správnou cestou, že by byla hloupost dělat ukvapené závěry.

„Jsem velice rád, že jsme se s Václavem dohodli. Cením si jeho zájmu v klubu pokračovat, jednání o nové smlouvě byla jednodušší,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Ladislav Minář.

„Měli jsme spolu úmluvu, že smlouvu budeme řešit na základě toho, jak se vyvine jarní část. Posledních čtrnáct dnů byla jednání intenzivnější. Práce v klubu mě pořád velice naplňuje. Cítím z hráčů i realizačního týmu ambice, což je pro mě důležité. Vážím si nabídky smlouvy, protože ji vnímám jako projev důvěry. V Olomouci jsem spokojený a také pro moji rodinu je to dobrá volba,“ prohlásil Jílek.

Trojnásobný otec si kladl požadavek, aby smlouva byla delší než jen na jednu sezonu. A teď má před sebou další mety v Sigmě. Touží ji znovu dostat do kvalifikace Evropské ligy. A pokud zítra zaskočí první Slavii na jejím hřišti, může Olomouc poskočit do elitní šestky hrající mistrovskou skupinu. „Řeším jen Olomouc a Slavii, která nás nyní čeká.“

Rád by na Slavii, jež bude pod tlakem boje o titul, ukázal svůj rukopis. Olomouc už má střední skupinu zajištěnou. Může hrát nikoli bezstarostný fotbal, ale uvolněný, aktivní, pěkný.

„Tak to vidíme oba stejně, ale jestli to naplníme, nevím, protože Slavia v poháru proti Spartě ukázala velkou kvalitu,“ upozorní. „Na druhou stranu Sparta zase velkou nekvalitu. Byl bych rád, abychom se konfrontovali, aby to bylo prostě dobré utkání. To je pro mě stěžejní cíl: prezentovat se kvalitním fotbalem.“

Sparťanskou nekvalitu tak bude léčit nejspíš někdo jiný. Nebo už nastala správná chvíle pro Jílkův návrat na Letnou?