Olomoucký kouč Jílek: Chyběla nám odvaha, kvalita ve středu hřiště i pohyb

Potvrdila to také domácí porážka 0:3 s rozjetým Slováckem. Sigma v uplynulých šesti zápasech čtyřikrát prohrála a skórovala jen proti poslední Karviné. Trenér Hanáků Václav Jílek má před utkáním na hřišti vedoucí Plzně o čem přemýšlet.

Co vám ukázala porážka od Slovácka?

Viděli jsme spíš bitvu než fotbal, z obou stran. Nicméně Slovácko ukázalo ve druhém poločase sílu. Bylo to o prvním gólu, řekli jsme si to o přestávce. Nemyslím si, že by Slovácko bylo v prvním poločase lepším týmem. Bylo to vyrovnané, nikdo nechtěl udělat chybu. Na můj vkus jsme se v některých situacích moc báli, chyběla kvalitnější rozehrávka, víc pohybu. Rezignovali jsme na to. Chtěli jsme hrát bezpečně, ale bylo to až zbytečně jednoduché. I tak jsme měli v prvním poločase jednu, možná dvě situace, které mohly skončit gólově. Myslím si, že Martin Hála měl šanci, kterou by byl schopný proměnit, kdyby byl v rozpoložení z úvodu sezony. Hráč jeho kvalit by měl být schopný tohle vyřešit.

Slovácku ve druhé půli pomohl příchod útočníka Cicilii.

Vývoj druhého poločasu určil gól. Mrzí mě, že jsme nebyli schopni reagovat emocionálně, vytvořit na soupeře ještě tlak, donutit ho k chybám. Slovácko nám ukázalo, jako na Baníku, že jak se dostane do vedení, jasně kontroluje utkání. Přidalo druhý gól, třetí už byla kosmetická úprava v závěru, kdy jsme to hodně otevřeli a riskovali. Klíč k porážce byl v prvním gólu a naší nižší odvaze a kvalitě hry.

Hrajeme teď o každý bod. Víme, že nám to úplně nejde, čekám maximální obětavost. Václav Jílek trenér fotbalové Olomouce

Rozdílový gól jste dostali po dlouhém autu. Laciná branka?

Obrovská chyba Jáchyma Šípa. Ano, je to mladý hráč, budeme ho chránit, ale v tomto musíme měřit všem stejně. Naprosto zásadní, triviální chyba. Stačilo jen, kdyby se udržel ve správné pozici. Tam vůbec nerozhoduje věk, je to pouze otázka vyhodnocení. Jednoduché řešení, které jsme nezvládli. Tyhle zápasy jsou o těchto maličkostech. Vy ho tam dáváte v dobré víře, že přinese energii, tah, a on během několika minut udělá takovou fatální rozhodující chybu. Vyčítá si to hodně, ale musí se poučit, a ještě to ode mě uslyší.

A druhý gól? Přečíslení ve vápně, hodně místa na střelu i přihrávku.

Byla to situace čtyři na tři a Radim Breite zachrápal hrozným způsobem. Pro mě těžko vysvětlitelné, protože teď hrajeme o každý bod. Víme, že nám to úplně nejde, takže bych očekával, že právě tyhle situace budeme zvládat líp, dohrávat s maximální obětavostí. A to se v těch dvou gólových situacích, které určily zbytek zápasu, nestalo.

Navíc obraně navzdory urostlé postavě nepomáhá s vysokými míči ani brankář Macík. Slovácko se mohlo opřít také víc o rozehrávku Nguyena.

Cítím to stejně. Filip Nguyen patří mezi ty brankáře, kteří mají kvalitní rozehrávku, technika kopu je velmi slušná. Macíkovi bych spíš vyčítal, že si nedošel dvakrát pro vysoký balon v situacích, kdy jsem to jednoznačně očekával. Tam je rezerva, v těchto situacích nám musí gólman víc pomoct.

Nicméně největší problém Sigmy v posledních zápasech je ve výstavbě hry, v postupném útoku.

Souhlasím. Když na nás přijdou aktivně hrající mužstva s vysokým presinkem, ať už to bylo na Slavii, nebo teď, máme problém. Je to o kvalitě stoperů a nabídce středních halvů. Jediné, co se nám v prvním poločase několikrát dařilo, tak byl přechod přes Pabla Gonzáleze. A to bylo strašně málo na to, jak bychom se chtěli prezentovat.

Víc asi čekáte také od Kryštofa Daňka, jemuž se nedařily dát předfinální přihrávky ani do otevřeného prostoru.

Minimálně jednu na začátku druhého poločasu. Byla to otevřená pozice, kdy mohl jít Martin Hála sám na branku. A to jsou právě ty zlomové situace v zápase. Do prvního gólu jsme měli takové tři situace, které jsme měli vyřešit ve větší kvalitě, ale větší kvalitu ve středu hřiště postrádám. Soupeři Havlík i Sadílek, ale i stopeři, byli schopni pod tlakem rozehrát konstruktivně, zklidnit to. Nám to v tuhle chvíli chybí.

Navíc příště v Plzni vám budou chybět středoví záložníci Breite s Gonzálezem kvůli čtvrté žluté kartě.

To je poměrně velká komplikace. Oba střeďáci mají minimálně herní snahu se zápasem něco udělat. Navíc v kontextu toho, že nám vypadl Juraj Chvátal a dlouhodobě nemáme Vaněčka. Ale budeme muset něco vymyslet.

González zřejmě neprodlouží smlouvu. Mění to něco na jeho postavení v týmu?

Pro mě to nemění nic, pokud bude pracovat tak, jak pracuje, tedy na sto procent v tréninku, a bude přínosem v zápase. I na Slavii, když nastoupil v 60. minutě, přinesl klid na balonu. Také proti Slovácku patřil k nejagilnějším hráčům, kteří byli na hřišti vidět, třeba v porovnání s Kryštofem Daňkem i v kvalitě hry, byl schopný pracovat s míčem. Byť v prvním poločase předržel dvě tři situace, kdy mohl hrát daleko rychleji nahoru. Je to hráč s platnou smlouvou, i když končící. Nechová se tak, abychom mu nedávali šanci. Patří mezi hráče, kteří přináší kvalitu.

Přemlouváte ho ještě?

Myslím, že Pablo je vnitřně rozhodnutý. Možná ještě na nějaké jednání dojde, ale má velkou ambici ještě uspět dál, rozvíjet se. To je jeho největší hnací motor.

Jak to vypadá s Chvátalem?

Sami úplně nevíme. Trénuje s námi v plné fyzické zátěži, ale zatím bez kontaktu. Má problém s mezižeberními svaly, je to spíš o jeho pocitu. Určitá šance, že bude připravený na sobotu na Plzeň, je.

Jak zvládl záskok na jeho postu po třech měsících Radek Látal?

Úvod byl hodně nervózní, bylo na něm vidět, že si úplně nevěděl rady s Kalabiškou, zůstával na půl cesty, jestli do souboje jít, nebo ne. Slovácko hrálo více méně jediný způsob rozehrávky – dlouhý balon na Kalabišku. Ani Slovácko nehrálo odspodu žádný velký fotbal. Od dvacáté minuty se s tím Radek vypořádal. Do soubojů šel, byť je třeba nevyhrával, tak narušil jejich klid a my jsme už pak míče dobírali. V takovém zápase ale čekáte, že beci vytvoří i herní převahu směrem dopředu, a to nebylo od Radka ani Ondry Zmrzlého. Ale je to hodně spojené s hrou středních obránců a záložníků, abychom byli schopni otáčet hru do volných prostorů – a s tím máme dlouhodobě problém.

Od odchodu Lukáše Kalvacha do Plzně?

To byl nadstandardní hráč, Lukáš to měl dané. Nebál se balonu. I když ho dostával pod tlakem, byl schopný se z těch situací dostat. Je viditelné, že skladba týmu je teď jiná, než tady byla tenkrát. Ale minimálně odvaha hrát, nabídka stoperům by měly být daleko vyšší.