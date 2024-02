Bez alibismu. O Evropu se musíme rvát, uznává olomoucký kouč Jílek

Poháry už nejsou jen sen?

Nebudu se za nic schovávat, ukážou nám to až mistrovské zápasy, ale tým je nachystaný. Vhodně se doplnil, ať už hráči z béčka, či Singhatehem, který nám přinese změnu do útočné fáze. Cíl nemůže být jiný. Nemůžeme říct, že nám stačí prostřední skupina, musíme se porvat o pohárovou Evropu.

Se zkušeným Macíkem v bráně. Měl jste po ožehavé kritice brankářů dilema?

Když jsme to probírali, tak byla jediná možnost – vrátit Mácu do pozice číslo jedna. Tadeáš Stoppen je mladý gólman, odchytal během podzimu čtyři zápasy. My tam potřebujeme nějakou míru zkušenosti. Na to jsme vsadili, že Máca tady výkony v předešlé době předváděl. Je potřeba, aby důvěru cítil, měl ji, a myslím, že to bude správná volba.

Jak se vám podařilo vypořádat s odchodem beka Zmrzlého do Slavie, který se podílel na osmi brankách na podzim?

Ukážou to až zápasy, těžko soudit. Odešel hráč, který byl na své pozici nejlepší v lize. Každý je nahraditelný, ale do jaké míry... Dlouhou dobu tady čekal na šanci Jirka Sláma. Je to typologicky jiný hráč, ale má týmu co nabídnout. Nebyl dlouhodobě v zápřahu mistrovských zápasů. Čekám, že dva tři zápasy se bude rovnat. Věřím, že to chytne a díru zacelíme.

28bodů uhrála 5. Sigma v lize na podzim, na 4. místo ztrácí 7 bodů.

Jakub Elbel si bude muset po příchodu z Prostějova počkat?

Začlenil se velmi dobře. V Prostějově se pohyboval na chvostu druhé ligy, jsou tady na něj vyšší nároky. Je komunikativní, pracovitý a dobře nastavený. Nejsem ale jediný trenér, který říká, že když hráč z druhé ligy není dlouhodobě vyprofilovaný v osobnost druhé ligy, tak potřebuje čas na adaptaci. Je mladý, musí posbírat informace, zvyknout si na způsob. Má předpoklady, je potřeba je rozvinout.

O obránce Karla Spáčila, který z Prostějova nakonec zamířil do Hradce Králové, jste nestál?

To jméno padalo, ale cílili jsme na hráče, který bude mít větší záběr víc do strany. Spáčila vnímám spíše jako stopera, Kubu jako wingbeka.

Už máte vyřešenou náhradu za asistenta Milana Kerbra, který rovněž odešel do Slavie?

Vyřešené to není a nebude to ani otázka nejbližších dní. Chceme to dobře zvážit, aby byl posilou ve všech ohledech. Je to ztráta personální, minus jeden člověk. Zase se toho na nás více nabaluje, podělíme se o to. Je to i ztráta ve vazbě na kabinu, kterou Milan měl. Nemá smysl ale něco rychle řešit a pak zjistit, že to nefunguje.

Jak je na tom Antonín Růsek, jenž se vrací po složitém zranění zad?

Jasně bylo řečeno, že úplný proces uzdravení potřebuje dvanáct měsíců. Dnes je na deseti. Jsou to postupné krůčky a každý týden je znát. Brali jsme ho na Maltu, abychom mu pomohli i mentálně a cítil, že je na hřišti plnohodnotnou součástí. Naskakoval i do zápasů. V Turecku ne, protože jsme to chtěli směřovat k prvním mistrovským zápasům a nechtěli jsme už zkoušet. Je ve stavu, kdy je to 80 až 90 procent. Určitý limit tam stále je, aby mohl zápas odehrát plnohodnotně. Věřím, že se zapojí i do zápasů v co nejbližší době.

A Jan Navrátil?

Původní diagnóza byla, že tam je porušení vazivového aparátu v koleni. To se nepotvrdilo. Neukázalo se velké zranění. Je ale ve fázi, že koleno stoprocentní není. V Turecku měl individuální režim a během týdne si musíme vyhodnotit, jak se to bude řešit.

Zranění trápilo i stopera Filipa Nováka.

Má problém s rukou. Nemělo by ho to omezit k prvnímu zápasu.

Momentka z utkání Olomouc - Austria Vídeň.

Co vám ukázali hráči z béčka?

Langer, Fiala i Moses ukázali přínos i to, že druhá liga dává smysl, že se adaptují na nároky, fyzický fotbal je prověří lépe. Nejvíc zvládl adaptaci Štěpán Langer, kterému vyšel i turnaj na Maltě. Ale bereme to vždy s rezervou. V zápasech vstupuje zásadní podíl mentální a silové připravenosti, automatismů. Je to na další práci. Ani jeden nezklamal. Než že klepou na dveře základní sestavy, bych řekl, že zvýšili konkurenci a tlačí na další hráče. Věděli jsme, že máme problém s hrotovým hráčem, když nám vypadl Juliš, dneska je tam Fiala, Singhateh. Nabízí se Amasi, ukazoval se v útočných pozicích dobře, má rezervy v defenzivě, ale pracují, jsou na dobré cestě.

Singhateh je varianta k Julišovi, nebo tlačí i na jeho pozici?

Je to jiný typ hráče. Dává nám to víc možností, je rychlostně vybavený. Umím si představit variantu jen s Julišem, jen se Singhatehem i s oběma. Je to otázka zvolené taktiky. I u něj platí, že adaptace trvá, Ebra to zvládá zatím dobře i na moje očekávání, ale pořád je tam otazníček, že musí obhájit základní sestavu a výkonnost se může snížit. Je potřeba udržet nastavení, pracovat s ním. Jsem rád, že se povedlo s ním domluvit, může přinést kvalitu.

Záložník Martin Pospíšil cítil, že to od něj nebylo na podzim ono. Hledáte mu správnou pozici?

To cítil dobře. A nechte toho s tou pozicí. Bavíme se spolu, ukázal v přípravě zápasy, kde byl velmi dobrý, i ty, kde byl velmi špatný. Ve středu mám konkurenci a budou hrát ti, kteří budou mít nejlepší výkonnost. Je to střední halv a on si s tím musí poradit. Víme, že se necítí ve vyšší pozici, ale je to o tom, aby byl stabilní. Nároky zná a jsem rád za prohlášení, které udělal: Budu ten nejlepší Pospíšil, udělám maximum. Ale ušil si na sebe bič. Teď to musí ukázat na hřišti a nic jiného vás nezachrání. Já mu věřím, poslední dva zápasy naznačily potenciál a naše očekávání naplnil, ale musí to ukázat v ostrém zápase.

Nejste na něj přísnější než na ostatní?

Ne. Nebo proto, že k sobě máme tak blízko, tak to vypadá, že tady držím Pospíšila pod krkem, ale ono to možná ani jinak nejde. Volnosti měl v dorostu i Polsku dost. Musí přistoupit na věci, které po něm chceme a které víme, že nás jako tým dovedou k cíli. Není možné, abych po Breiťákovi chtěl věci a on je byl schopný plnit a Pospovi nebo někomu ubíral. Má přidanou hodnotu v ofenzivě, O. K., ale řekněme si, kolik má gólů a asistencí.

Na podzim 0+2.

Vždycky je to něco za něco. Juliše byste také kolikrát plácnul po zadku v momentě, kdy vám vypadne z presinku, ale dává vám góly. Hráč musí mít přínos pro mužstvo. Je to dennodenní práce také u videa. Když budeme hrát, jak si představujeme, tak nebude mít problém.

S přípravou jste spokojený?

Nebyla typická, hned na začátku jsme měli tři ostré zápasy, nebyl tolik prostor na kondici. Ve finále to nebylo špatné. Tréninkový záměr se splnil. Chtěli jsme to zvládnout lépe výsledkově, trápila nás produktivita a vytvoření si příležitostí. Také jsme inkasovali, byť to bylo ze standardních situací, na které jsme potom ještě měli čas. Byl jsem zklamaný z výsledku s Kroměříží, měli jsme vyhrát s Vejle, ač to byl dobrý soupeř. Jsou tam rezervy ve hře, ale věřím, že se ukážeme v Liberci.

Dobrá prověrka na úvod pohárového snažení.

Liberec hlavně na závěr podzimu ukázal sílu. Porazil doma Plzeň 3:0, hrál velmi dobrý zápas se Slavií. Po dobrém začátku tam byla pasáž, kdy jim spadl řetěz, dokázali to ale nahodit. Pokud však chceme hrát nahoře, musíme to zvládnout.