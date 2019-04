Zájem Sparty eviduji, prozradil trenér Jílek. Má na Letnou nejblíž?

Jako první informaci přinesl server iSport.cz.

Sám Jílek později pro iDNES.cz potvrdil: „Zájem Sparty eviduji, nicméně ke konkrétním jednáním nedošlo.“

Jílek je nejmladším z uvažovaných kandidátů. Brzy třiačtyřicetiletý kouč byl ve Spartě u posledního titulu jako asistent tehdejšího trenéra Vítězslava Lavičky.

O angažmá na Letné stojí, byť minulý týden prodloužil smlouvu v Olomouci, kde pracuje čtvrtým rokem.

„Pokud by Sparta s něčím konkrétním přišla, byla by to pěkná věc, ale všechno má vždy dvě strany mince. Muselo by to dávat logiku,“ tvrdil novinářům v Praze po sobotním utkání Sigmy na Slavii (1:2).

V Olomouci si Jílka dlouhodobě považují. Tamní áčko vede od listopadu 2015, zůstal navzdory sestupu a dostal čas pro koncepční práci. Když tým po roce vrátil do ligy, jako nováčka ho dovedl na čtvrté místo před Spartu i do evropských pohárů.

Už dřív v Sigmě pracoval u mládeže, vyhlásili ho nejlepším dorosteneckým trenérem v republice a v roce 2011 se jako asistent Jaroslava Hřebíka, jenž ho v mnohém inspiroval, podílel na stříbru reprezentace do devatenácti let z mistrovství Evropy.

Krátce poté poznal coby člen realizačního týmu rovněž Spartu.

„Je to úplně jiná pozice, těžko srovnatelná s tím prvním styčným důstojníkem, který je na ráně. Ovšem člověk alespoň zjistí, jak to funguje v zázemí, a může se poté lépe orientovat,“ myslí si Jílek.

Nyní se proslýchá, že by s ním na Letnou mohl přijít i Martin Svědík, kouč Slovácka.

Sparta odvolala trenéra minulý čtvrtek po prohraném pohárovém derby 0:3 na Slavii. Místo Zdeňka Ščasného vede mužstvo dočasně jeho bývalý asistent Michal Horňák, který zabodoval víkendovým vítězstvím v Opavě (3:0).

Mezi kandidáty na uvolněný post se kromě Jílka objevili také Pavel Vrba z Plzně, Martin Hašek z Bohemians či Ivan Hašek, jenž naposledy působil jako trenér v arabském světě. Zahraniční varianta je v tuto chvíli spíš nepravděpodobná.