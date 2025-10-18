Chance Liga 2025/2026

Jemelka přiznal, že mohl být vyloučený. A kouč Veselý se zlobil: Kde je konzistence?

Jiří Čihák
  19:05
Dokonce i plzeňský stoper Václav Jemelka po nebezpečném faulu na koleno domácího Aleše Čermáka připustil: „Bál jsem se, že mě vyloučí. Byla to blbá situace. Snažil jsem se nohu stáhnout, ale na soupeře jsem došlápl.“ V deseti však v sobotním utkání ve vršovickém Ďolíčku dohrávali jen domácí Bohemians. A s Plzní padli 0:1.
Jaroslav Veselý, kouč fotbalových Bohemians, během utkání s Plzní.

Jaroslav Veselý, kouč fotbalových Bohemians, během utkání s Plzní. | foto: Pavel Mazáč / CNC / ProfimediaProfimedia.cz

Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Siňavského z...
Brankář Michal Reichl z Bohemians zasahuje před svým spoluhráčem Matějem Hybšem.
Benson Sakala z Bohemians vede míč před plzeňským Sampsonem Dwehem.
Plzeňský Karel Spáčil (vlevo) se přetlačuje s Alešem Čermákem z Bohemians.
„Zase mi chybí konzistence,“ kroutil hlavou nad rozhodnutím rozhodčích trenér domácích Jaroslav Veselý. Jeho tým podlehl Plzni, kterou poprvé vedl Martin Hyský, o jeden gól.

Klokani nezvládli úvodních 30 minut, během nichž mohli inkasovat víc než jednu branku. „Byli jsme bázliví, místy jsme hráli alibisticky a ztráceli balony,“ vyčítal hráčům. „Ale pak jsme se do zápasu vrátili a ve druhé půli jsme byli lepším týmem.“

Jenže co z toho?

Když se domácí nadechovali k náporu, červenou kartu viděl jejich venezuelský útočník Eric Ramírez. Po přihrávce Čermáka se nechal předskočit Dwehem a nataženou nohou zasáhl soupeře na achillovku, což hlavně ve zpomalených záběrech na videu vypadalo hrozivě.

Bohemians - Plzeň 0:1, těžká šichta při Hyského premiéře, rozhodl Durosinmi

„Ramírez je však pouze v lehkém pohybu, není tam vysoká intenzita, není to v běhu,“ hodnotil ve studiu televize Oneplay expert Antonín Rosa. „Necítím, že tohle je na intervenci VAR. Ramírez nohu jen natahuje, věřím, že to Dweha bolelo, možná si i při dopadu přes špičku ohnul kotník, ale z pohledu člověka, který na hřišti byl, do toho video nemuselo chodit.“

Sudí Jakub Wulkan na hrací ploše pískal faul a vyzval plzeňské lékaře, aby šli Dweha ošetřit. Domácí kouč Veselý mezitím u lajny udílel pokyny svým útočníkům, tedy i Ramírezovi. Jenže ještě než mohla hra pokračovat, videoasistenti Miroslav Zelinka s Janem Všetečkou pozvali hlavního sudího Wulkana k monitoru.

Sudí Jakub Wulkan ukazuje červenou kartu Ericu Ramírezovi z Bohemians.

„Trend je takový, že jakmile je v tom podrážka, hodnotí se to červenou kartou,“ přidal další expert Václav Kadlec. „Ale to nic nemění na faktu, že z fotbalu děláme něco, kde kontakt brzy už vůbec nebude,“ krčil rameny.

Samotného Ramíreze červená karta překvapila. Nakvašeně strhnul tejp na ruce, plácl si s trenérem Veselým a poděkoval fanouškům, kteří ho při premiéře v Ďolíčku navzdory vyloučení vytleskali.

Jenže už za pár minut zase domácí publikum obrátilo svou zlost na rozhodčí.

Čtyři minuty po červené pro Ramíreze fauloval hostující Jemelka přímo u střídaček Čermáka. Domácí hráč byl u vypadnutého balonu o půl sekundy dřív. Špičkou si ho posunul, načež ho soupeř kolíky zasáhl rovnou na koleno.

„Běžte se podívat do kabiny, jakou má Aleš na noze tržnou ránu,“ nabádal domácí kouč Veselý. „Kdyby tam byla větší intenzita, mohl mu přetrhat vazy. Nechápu, že do téhle situace VAR nevstoupí.“

Plzeňský Amar Memič se ve skluzu snaží zastavit průnik Vlasije Siňavského z Bohemians.

Plzeňský Amar Memič si kryje míč před Matějem Hybšem z Bohemians.

Však i Jemelka, který za faul od rozhodčího dostal žlutou, cítil: „Na červenou to bylo, i když jsem samozřejmě rád, že ji rozhodčí nevytáhl.“

„Mně karta pro Ramíreze přišla přísná. Pochopil bych ještě, kdyby to rozhodčí viděl a rozhodl přímo v zápase,“ hodnotil Veselý. „Nechápu, že rozhodčí do toho jednou vstoupí a za tři minuty ne. Buď neměla být žádná červená karta, nebo obě. Ale možná tomu nerozumím a komise rozhodčích v pondělí vysvětlí, že to bylo správně. Může to tak být.“

I v oslabení domácí na Plzeň zatlačili. Po standardkách a dlouhých nákopech měli závary. Vyloženou šanci ale ne. „Nemyslím si, že by červená karta ve finále utkání rozhodla,“ dodal už smířlivějším tónem domácí trenér. Ale bublalo to v něm.

