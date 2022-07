Méty, Slavia? Reprezentant Jemelka má nejblíž do Plzně

Ve hře je i hráčská kompenzace.

Důležitý byl postup Viktorie přes Helsinky do 3. předkola bájné Ligy mistrů, po něm vylepšila původní nabídku. „Zatím není blíž přestupu do Plzně, ale můžu říct, že její zájem je velký a intenzivní,“ potvrdil na dotaz MF DNES sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář. „Před deseti dny jsme jednání ukončili, Plzeň do toho zase vstoupila.“

Situaci kolem rychlého leváka, který na konci sezony zaujal i výkony v Lize národů proti Portugalsku či Španělsku, sondovala také Slavia nebo francouzské Méty, které sestoupily z nejvyšší soutěže. Zájem Plzně je však nejkonkrétnější a nic na něm nemění ani fakt, že v letním přestupovém oknu přivedla stopera Tijaniho. Jemelka má být pro kouče Michala Bílka i šéfa Plzně Adolfa Šádka prioritou.

Portugalský kapitán Cristiano Ronaldo po žlutém faulu na Václava Jemelku. Omlouval se na všechny strany.

Navíc podle zdrojů MF DNES měl sám hráč požádat klub o uvolnění, leč v Olomouci jej váže smlouva ještě na dva roky. Ta však úplně neodpovídá postavení Jemelky v týmu Sigmy, podepsal ji s vírou, že zůstane v belgické Lovani, ale na opci s Olomoucí se nedohodla. I většina fanoušků modrých by dobré duši z Uničova posun za dlouholeté služby přála.

„Není to jednoduché ani pro Vaška, má to stoprocentně v hlavě, ale nejsem si jistý, jestli představa Plzně, že to stihne už na další předkolo Ligy mistrů, je reálná. Myslím si, že je to nestihnutelné,“ přemítal Minář na odpolední tiskové konferenci ke startu ročníku v olomouckém obchodním domě. „Nemáme zájem mužstvo oslabovat, máme své ambice, ale mohu potvrdit, že zájem Plzně je vytrvalý.“

Připouští, že ve hře by musela být ze strany Plzně hráčská kompenzace, spekuluje se o Filipu Kašovi.

„Kompenzace by musela být jedna z variant, protože si nemůžeme dovolit mít tři stopery. Je to sice aktuální, ale nebude to dnes,“ dodal Minář.

Trenér Hanáků Václav Jílek věří, že by se případné setrvání na výkonnosti Jemelky negativně nepodepsalo: „Nedokážu odpovědět za Vencu. Bylo by to pro něj asi složité, kdyby to nevyšlo, ale je iks případů, kdy to hráči nevyšlo, a není pravidlem, že by se hráč zasekl. Věřím, že i kdyby se to nepodařilo, je schopen si říct o další nabídku v zimním přestupním období.“

Vyjádření Jemelky Sigma nepovolila s tím, že bude možné v příštích dnech. Olomouc v minulém ročníku skončila osmá, teď by ráda do mistrovské skupiny.

Začíná zostra v sobotu na Baníku.

S Jemelkou?