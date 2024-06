Stopeři z české ligy na Euru? I to je motivace, říká plzeňský Jemelka

„V jarní části mě limitovalo zranění, to jsem vyléčil a doufám, že teď už bude všechno bez problémů,“ uvedl osmadvacetiletý Jemelka na setkání s novináři.

Jak se cítíte na začátku letní přípravy?

Osobně se cítím velmi dobře, po zdravotní stránce jsem konečně v pořádku, takže spokojenost. Odpočinul jsem si s rodinou i u moře. Teď už začala příprava a budeme všichni makat, abychom byli maximálně připraveni na další sezonu.

Jak do kabiny zapadly nové tváře Slončík s Vašulínem, budou posilami?

To se teprve ukáže, jsou tady pár dní. Ale do týmu zapadli dobře a zatím vypadají slušně.

Příští sezonu postoupí český šampion přímo do skupiny Ligy mistrů. Je to velká výzva?

Samozřejmě je to lákavé, protože lepší možnost, jak se dostat rovnou do Ligy mistrů, se jen tak nebude opakovat. Musíme se snažit ze všech sil, abychom hráli o nejvyšší příčky a dokázali to.

Očekáváte, že na vás bude větší tlak než v minulé sezoně, kdy byl hlavním cílem postup do jakéhokoliv evropského poháru?

To asi uvidíme až v průběhu sezony. Ale nemyslím si, že by tlak byl nějak enormní. I minulou sezonu jsme bojovali o nejvyšší příčky, nakonec z toho bylo třetí místo. Všichni víme, o co hrajeme, a připravíme se znovu co nejlépe.

Co říkáte na úvodní zápas českého týmu na Euru proti Portugalsku a hlavně na výkony vašich spoluhráčů z Plzně?

Kluky jsem samozřejmě sledoval, jsem s nimi v kontaktu. Je velká škoda, že to s Portugalskem nedotáhli a nevybojovali alespoň remízu.

Český obránce Robin Hranáč (vpravo) se snaží udržet od míče Nuna Mendese z Portugalska.

Stoper Robin Hranáč byl u dvou smolných situací, po kterých padly branky. Jak jste je jako obránce viděl?

Takové nešťastné momenty k fotbalu patří. Ale Robin jinak utkání zvládl skvěle. Psal jsem mu, ať si z toho nic nedělá. Klobouk dolů, jak zvládl první reprezentační start na velkém a důležitém turnaji. Doufám, že ho trenér podrží, zůstane v sestavě a ukáže, jak skvělým hráčem je. Jeho výkony si říkají o zájem zahraničních klubů.

Jaký jste televizní fanoušek?

Zatím jsem asi kromě tří viděl všechna utkání Eura. Snažím se to sledovat pečlivě, ale začala nám příprava a také chci být s rodinou. Tak mně teď asi zbydou jen ty večerní zápasy. (úsměv)

Máte kromě Čechů ještě další oblíbený tým?

Kromě našich fandím i Itálii, líbí se mi její hra.

Je pro vás motivací, když vidíte v základní sestavě národního týmu stoperskou trojici z naší ligy, abyste v budoucnu znovu zabojoval o reprezentační dres?

Je super, že kluci z české ligy jsou v základní sestavě na Euru. Určitě je to motivace pro všechny v lize a pro mě osobně také. Doufám, že budu zdravý a že si svými výkony ještě o nějakou šanci řeknu.