Litoval i vlastní šance. Plzeňský Jemelka: Blbý, takhle jsme začít nechtěli

I on měl za příznivého stavu 1:0 velkou šanci, aby náskok lídra zvýšil. Neuspěl. „Tak dlouho jsem přemýšlel, čím to trefit, že jsem to netrefil vůbec,“ mrzelo sedmadvacetiletého obránce.

Velmi nepovedený vstup do druhé části sezony.

A bolestivý. Musíme se otřepat a jít dál. První zápasy bývají vždycky ošemetné, tentokrát bohužel dopadl v náš neprospěch. Ne, takhle jsme začít určitě nechtěli.

Jak se vám poslouchala hradecká radost, která zněla po celém stadionu?

Nikdy se to neposlouchá dobře, když se druhý tým raduje. Je to blbý. Musíme se oklepat. Takový je fotbal. Nezvládli jsme první zápas. Musíme zvládnout další a jít dál. Promluva v kabině proběhla, ale jen mezi hráči. Od trenérů zatím žádný výstup nebyl. My si to samozřejmě rozebereme, protože takové prohry by se neměly stávat. Tenhle zápas jsme měli zvládnout. Musíme se poučit z chyb, které jsme udělali a jít dál.

Co se stalo, že jste dobře rozjeté utkání nedotáhli?

Nevím. Do prvního poločasu jsme vstoupili skvěle. Dali jsme gól, na hřišti jsme dominovali. Po gólu na 1:1 se všechno trochu zhroutilo. Nevím, co se stalo s naším sebevědomím, ale přestali jsme hrát tak jako na začátku. Ve druhém poločase to bohužel pokračovalo a vyústilo ve druhou brankou. Poté jsme se snažili i se třemi útočníky na hřišti vyrovnat, ale nepovedlo se. Spíš už to byla taková křeč.

Co přesně vám proti Hradci chybělo?

Scházelo nám asi trochu více klidu. Občas jsme situace řešili trošičku zbytečně chaoticky a snažili jsme se je řešit příliš rychle. To bylo špatně. Kdybychom věci řešili více s chladnou hlavou, bylo by to lepší.

A jsme zpátky u vaší příležitosti.

Chybělo více kvality a možná trocha štěstí. Kdybychom přidali druhý gól v prvním poločase, tak bychom zápas zvládli. Bohužel. Soupeř nás dvakrát vytrestal z brejku. Velká škoda.

Vyčítáte si tu situaci?

Určitě to šlo udělat lépe. Hlavou mi proletělo, jak bych měl balon trefit, ale tak dlouho jsem přemýšlel, až jsem ho netrefil vůbec. Je to stejná chyba, jako kdybych ji udělal v obraně. Moc mě to mrzí. Mohl jsem tím zlomit zápas na naši stranu, ale moje nekvalita bohužel v tomto momentu rozhodla.