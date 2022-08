Jednou nohou v Plzni? Není jednoduché soustředit se na fotbal, říká Jemelka

Jaká je aktuální situace?

Pořád se jedná. Musí se dohodnout kluby. Já čekám, co bude.

Je obtížné soustředit se v takových podmínkách jen na fotbal?

Samozřejmě, že je to těžké. Chvilku to vypadá tak, že už bych tam mohl jít, pak se ale kluby nedohodnou. Jednání probíhají už od začátku přípravy. Není jednoduché se soustředit, ale snažím se na hřišti odvádět maximum. Komunikujeme s trenéry, a kdyby mě to mělo nějak ovlivňovat, třeba bych nehrál. Ale myslím si, že to zatím nehrozí. Čekám, zda se kluby domluví, nebo ne. Uvidíme, co z toho vyplyne.

Zápas s Brnem příliš nevyšel.

Jsme zklamaní všichni. Takhle jsme si to určitě nepředstavovali. Do zápasu jsme, myslím si, vstoupili výborně. Možná jsme to mohli rozhodnout v prvních deseti minutách, ale to se bohužel nepovedlo a dostali jsme gól de facto z ničeho.

Gól od Jakuba Řezníčka, se kterým jste v Sigmě hrával.

V týdnu jsme se na něj s Lukášem Vraštilem připravovali. Soustředili jsme se na hráče, kterým míče sklepával, protože sám na sebe většinou nehraje. Hráli jsme spolu a vím, že zády k bráně hraje výborně. Dostat se na něj je složité, spíš je lepší zdvojovat ho z vrchu, což se nám často nedařilo. Měli jsme si s tím poradit lépe. Myslím si, že hodně obránců to s ním bude mít těžké. Je to zkušený hráč, v lize dal hodně gólů. Je těžké proti němu hrát. Je hlavním tahounem Brna, což potvrdil.

Momentka z utkání Olomouc .- Zbrojovka Brno.

Máte u gólové situace čisté svědomí? Stál jste poměrně daleko.

Byla to akce, kterou táhl Michal Ševčík. Prošel středem a vystřelil. Udělal jsem první pohyb s tou střelou, jenže Řízu to trefilo nějak do paty, odrazilo se mu to a on z otočky vystřelil. Možná jsem k němu mohl přistoupit dřív, ale spíš to byla nešťastná situace, kterou vyřešil výborně.

Zmínil jste Michala Ševčíka, jenž vstřelil druhý gól. V devatenácti letech suverénní výkon, což?

Hodně šikovný hráč, věděli jsme, že si na něj musíme dát pozor. Nasadil snad čtvery jesle! I při gólu Řezníčka prostrčil míč Breitemu mezi nohama. Má sebevědomí.

Co bylo v sobotu špatně?

Hráli jsme do hustého bloku. Ze začátku Brno rozehrávalo a my jsme jim presinkem hodně zatápěli. Škoda, že jsme v prvních 15 minutách nevyřešili něco líp. Chyběla nám trpělivost a kvalita. Pak začala hrát Zbrojovka jednodušeji, my museli tlačit do plných. Bylo těžké se do bloku dostat. Oni chodili do brejků.

Na Andrův stadion si našla cestu početná skupina brněnských fandů, kteří vytvořili téměř domácí prostředí.

Když do Brna přišlo na první kolo 8 000 fanoušků, věděl jsem, že jich dorazí hodně i k nám. Náš kotel nebyl moc zaplněný, ale síly byly vyrovnané, kór když jsme měli tlak. Samozřejmě, bylo by hezčí, kdyby přišlo 8 000 i sem, zápas by si to zasloužil. Ale po prohraném zápase je těžké něco prohlašovat. Měli jsme to zejména zvládnout na hřišti a ještě lidi více namlsat. Zase jsme spadli tam, kam jsme nechtěli, bude se řešit, že jsme prohráli derby. A musíme to odčinit na Spartě.