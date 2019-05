Z českého brankáře Hladkého je ve Skotsku penaltový hrdina

V domácí barážové odvetě s Dundee United, která skončila 1:1, musely rozhodnout až penalty. A v nich Hladký zazářil. Soupeř nedostal za jeho záda ani jeden ze čtyř pokutových kopů: exliberecký brankář tři zneškodnil, čtvrtá střela šla do tyče.

Osmitisícový stadion ve městě Paisley, který byl poprvé za svou desetiletou historii vyprodaný do posledního místečka, po posledním Hladkého úspěšném zákroku propukl v bouřlivý jásot. Gólman v růžovém dresu zařval radostí, poklekl na kolena a vzápětí ho zavalil houf nadšených spoluhráčů. V příští chvíli se na hrací plochu seběhly i davy rozjařených fanoušků z tribun.

„Když penalty začaly, měl jsem najednou dobrý pocit. Sledoval jsem soupeře a cítil jsem, že bych mohl něco chytit,“ svěřil se Hladký skotským médiím. „I když v sobotu jsme penalty nacvičovali a nechytil jsem ani jednu. Možná jsem měl štěstí. Je to každopádně fantastické, jsem moc šťastný za všechny v klubu.“

Výhru věnoval Hladký tragicky zemřelému českému reprezentantovi Josefu Šuralovi, se kterým se dobře znal z rodného Brna i z Liberce. „Myslím na něj každý den. Je pro mě inspirací, abych se pořád zlepšoval,“ řekl brankář na adresu zesnulého kamaráda.

Václav Hladký se v Liberci dva a půl roku marně snažil proniknout do branky. Přes tehdejší klubové jedničky Tomáše Koubka, Marina Dúbravku a Ondřeje Koláře se však neprosadil. Dočkal se až na jaře minulého roku, když Kolář odešel do Slavie.

Jeho štěstí na severu Čech však netrvalo dlouho. V této sezoně odchytal devět úvodních zápasů, po prohře 1:4 na Spartě ho však trenér Zsolt Hornyák znovu posadil na lavičku a do branky poslal Filipa Nguyena.

Zůstane ve Skotsku?

V lednu se pak Hladký rozhodl odejít do skotského St. Mirren, i když měl U Nisy smlouvu až do léta. „Do Skotska přestupuji s velkými očekáváními, je to britský fotbal a právě ostrovní fotbal byl vždycky můj sen, takže se na to ohromně těším. Hlavně na vyprodané velké stadiony týmů jako Celtic, Rangers, Hearts nebo Aberdeen, ale samozřejmě i na náš stadion, který má také úžasnou atmosféru,“ řekl při odchodu na britské ostrovy.

V klubu bojujícím o záchranu ve skotské lize to však zpočátku neměl jednoduché. „Když jsem v lednu přišel, bylo to těžké. Najednou přišlo hodně nových hráčů a nějakou dobu nám trvalo, než jsme se sehráli. Jsem moc rád, že jsem to riskl a zamířil do Skotska. A doufám, že v klubu jsou taky rádi,“ uvedl 28letý gólman.

Teď slyší chválu ze všech stran a v klubu ho vyhlásili nejlepším hráčem sezony. „Václav to v posledních několika měsících neměl lehké. Někdy ale cítíte, že věci jsou napsané ve hvězdách, takže když došlo na penalty, velice jsem mu věřil. Věděl jsem, že Václav je schopen předvést skvělé zákroky. Moc mu to přeji,“ řekl trenér Oran Kearney.

V St. Mirren má Hladký smlouvu ještě na rok a klub s ním chce jednat o jejím prodloužení. Pohádkové rozuzlení sezony by však mohlo brankáři otevřít cestu k ještě zajímavějšímu angažmá.

Skotská média se předhánějí ve výčtu zájemců o brankářovy služby. Údajně se na něj vyptávají zástupci druholigových anglických klubů i skotští giganti Celtic a Rangers. Všechny nabídky by však mohl přebít ázerbajdžánský Karabach, pro který nejsou peníze problém.