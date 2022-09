Sparťan Drchal míří na třetí hostování během dvou let, posílí Bohemians

Sparťanský fotbalista Václav Drchal jde během posledních dvou let na třetí hostování. Třiadvacetiletý útočník se tentokrát nemusí stěhovat a zůstane v Praze, kde posílí Bohemians 1905. Spartě se po dlouhém disciplinárním trestu vrátil Jan Kuchta a Drchal by byl v týmu až čtvrtým útočníkem. Jelikož Sparta nehraje evropské poháry, neměl by příliš velké vytížení.