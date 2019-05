Drchal, specialista na Baník. Víc hraju a je to znát, říká mladý sparťan

Sparta začala finále Fortuna ligy jasným vítězstvím, v úvodním zápase skupiny o titul porazila Ostravu 3:0. A devatenáctiletý Drchal si připsal třetí ligový gól na jaře.

V únoru se trefil rovněž proti Baníku (3:2). „Jeví se to jako můj oblíbený soupeř. Dvakrát jsem proti němu nastoupil, dal dva góly, měl spoustu šancí.“

V únorové bitvě v základní části soutěže z pozice náhradníka dával v závěru na 3:1, zápas skončil 3:2. Vítězný gól si připsal i v chladném sobotním večeru. Vyrovnaný duel zlomil po půlhodině trefou na 1:0.

„Ten gól nám ohromně pomohl, uklidnil nás. Baník měl několik dobrých šancí,“ poznamenal Drchal.

Krátce půli už za stavu 2:0 mohl blonďatý útočník přidat svou druhou branku, ale při chytrém zakončení lobem přes Laštůvku trefil jen břevno. „To mě mrzí. Doufal jsem, že to zapadne do brány. Chtěl jsem to tak, dloubáčkem.“

Drchal v lize potřetí za sebou nastoupil v základní sestavě, přitom má za celý soutěžní ročník odehráno celkem jen 493 minut.

Na podzim kvůli zranění z předchozí sezony hrál jen v závěrečném dějství, na jaře byl především náhradník. Útočníkem číslo jedna se stal až od dubna ještě za předchozího kouče Zdeňka Ščasného. A poslední dva duely pod jeho nástupcem Michalem Horňákem vždy skóroval.

Pro zápas s Ostravou byl dokonce jediným zdravým hroťákem, ofenzíva Sparty teď leží na něm . „Nemůžu říct, že bych nebyl spokojený, hraju hodně. Sice je to zodpovědnost, ale jsem rád,“ přemítal Drchal.

Jeho konkurenti Benjamin Tetteh je na jaře z formy, navíc ho trápí časté zdravotní problémy. Matěj Pulkrab s Václavem Kadlecem jsou dlouhodobě zranění. „Čím víc toho odehraju, tím líp se cítím, víc si věřím a je to pak znát.“

I jeho góly pomáhají mužstvu k tomu, že čtyři kola před koncem sezony má Sparta třetí příčku takřka na dosah. Výš myslet při současném rozložení sil nemůže, horší umístění už by bylo ostudou.

„Pro nás je nemyslitelné, abychom třetí místo neuhráli. Soustředíme se na to, abychom vyhráli všechny zápasy a podávali dobré výkony.“