Snad už jsem si všechna zranění vybral, říká útočník Drchal

Budějovický odchovanec odešel v 16 letech do pražské Sparty, odkud v aktuální sezoně hostuje v Mladé Boleslavi. V neděli poprvé přijede na Střelecký ostrov jako soupeř. Dynamo vyzve jeho tým ve 22. kole nejvyšší soutěže od 14 hodin.

Těšíte se na nedělní souboj s mateřským klubem?

Určitě. Budějovice jsou moje rodné město a klub, ve kterém jsem začínal. Těším se na stadion i na zápas. Nikdy jsem tam nehrál, ale za rodiči jezdím docela často. Když jsem byl ve Spartě, tak jsem tehdy za ni v Budějovicích nenastoupil. Teď to bude moje premiéra. I když jsem proti Dynamu nastoupil už na podzim v Boleslavi.

Sledujete Dynamo od té doby, co jste odešel?

Jasně. Sleduji výsledky celé ligy a zápasy Budějovic obzvlášť. Když mám čas, tak si i pouštím jednotlivá utkání.

Klub jste opustil celkem brzy, ještě v dorosteneckém věku. Znáte blíž někoho ze současného týmu Jihočechů?

Z reprezentační jednadvacítky se známe s Filipem Havelkou. To samé platilo také o Šulcíkovi (záložníku Pavlu Šulcovi, pozn. red.), když tam působil. Jinak je tým už hodně jiný.

Z Českých Budějovic jste odcházel do Sparty v 16 letech. Jak s odstupem berete tento krok?

Připojil jsem se tehdy k týmu U16 v největší mládežnické akademii u nás. Byl to pro mě velký krok kupředu. Sparta je jeden z největších českých klubů, to se neodmítá.

V posledních letech vás brzdila zranění. Už jste si všechno vybral a přes roční hostování v Boleslavi znovu zabojujete o místo v prvním týmu Sparty?

Věřím, že jo. Snad už jsem si všechna zranění vybral. Bylo toho už dost. Dvakrát jsem měl přetržený křížový vaz v tom samém koleni, navíc rok po sobě. To bylo nepříjemné a časově hodně náročné. Pro mě je hlavní, abych byl zdravý, a pak můžu bojovat o místo ve Spartě.

Když jste se v létě nevešel do týmu trenéra Václava Kotala, zamířil jste hostovat do Boleslavi. Neřešil jste možnost, že byste hostoval v Budějovicích, kde tou dobou také hledali útočníka?

Něco tam bylo. Ale rozhodnutí nebylo jenom na mně, ale také na agentu Pavlu Paskovi a na Spartě. Takže jsme se pak shodli, že půjdu do Boleslavi.

Váš současný klub se letos trápí. I přes nabitou soupisku je na hraně sestupu a dlouho čekal na výhru. Čím si to vysvětlujete? Může za to prakticky kompletní obměna kádru?

Těžko říct. Tým je úplně jiný, než byl na podzim. Potřebujeme čas, aby si všechno sedlo a začali jsme vyhrávat. Věřím, že se zlepšíme a dobré výsledky budou následovat.

Naposledy jste v lize porazili Karvinou. Vyhráli jste poprvé od listopadu, kdy jste přehráli Pardubice, a zároveň jste vstřelil zatím jediný gól v boleslavském dresu. Cítíte v týmu velkou psychickou úlevu?

Ano. Všem se nám ulevilo, byl to veliký balvan, který jsme tlačili dlouho před sebou. Pod trenérem Karlem Jarolímem to byla navíc první výhra. Musíme udržet maximální úsilí a pak věřím, že budeme pravidelně sbírat body.

Co může rozhodovat nedělní duel v Budějovicích a s čím do něj půjdete

Čeká nás velice těžký zápas. Budějovice výborně vstoupily do jara a díky třem vítězstvím se vlastně oddělily od týmů ze dna tabulky. Velice důležité bude, kdo vstřelí první gól. Ten může být rozhodující.