Páté kolo u vozu? Ne! Drchal vletěl na Plzeň a kouč chválil: Proto jsme ho chtěli

Než Sparta ve večerním sobotním duelu přetlačila Hradec Králové, byli fotbalisté Bohemians v neúplné tabulce třetí. „Ale to nic neznamená. Něco vám k tomu řeknu, pokud budeme takhle vysoko po podzimu,“ opáčil trenér Jaroslav Veselý s úsměvem novinářům. Pak ale zvážněl a doplnil: „Samozřejmě, že se nám nahoře líbí a že chceme být v tabulce co nejvýš. Rádi bychom, aby se soupeři Bohemky zase báli. Lépe se nám hraje proti týmům, které proti nám předvádějí otevřený fotbal, zatím ale nejsme vyspělí a zralí natolik, abychom si poradili i s hlubším defenzivním blokem. I to je důvod, proč jsme doma v sezoně poztráceli spoustu bodů. Věřím však, že je to řešitelné a že se nadále budeme zlepšovat.“